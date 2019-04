Nový vzťah Ďurianovej: Máme FOTO jej sexi predchodkyne. Padne vám z nej sánka!

Príbeh Ďurianovej najprv vyzeral ako vystrihnutý z románu. Po viacerých stroskotaných vzťahoch prišiel do jej života pred ôsmimi rokmi muž, ktorý ho rozhádzal od základov a konečne sa naplno zamilovala. S podnikateľom Romanom Doležajom (42) sa Marianne Ďurianovej pred šiestimi rokmi narodil krásny chlapček Romanko a hoci sa zdalo, že rodinka prežíva idylku, nečakane zasiahla ruka zákona a jej partner „pocestoval“ spred rodinného kozuba za mreže. Je jasné, že situácia nebola ľahká pre moderátorku, ich syna a určite ani pre Doležaja, ktorý svojho syna vídal tri a pol roka len v útrobách väznice v Hrnčiarovciach nad Parnou.

Poslušná?

Ďurianová tam za ním s ich synom chodila oddane a pravidelne. Všetko nasvedčovalo tomu, že rodinka po jeho prepustení opäť zažije šťastné chvíle. Lenže všetko sa začalo meniť, keď sa u Doležaja začalo už reálne skloňovať slovo sloboda. Hoci v priebehu troch rokov vedľa Ďurianovej nebolo vídať žiadneho nápadníka, či nebodaj milenca, koncom minulého roka sa všetko zmenilo. Ako blesk z jasného neba sa vedľa nej objavil Banskobystričan Peter, ktorý je známy svojím rozsiahlym zoznamom majetkov. Je jasné, že núdzu o financie nemá. To nemal, samozrejme, ani Doležaj, no v porovnaní s moderátorkiným nápadníkom mal jednu maličkosť navyše – slobodu.

Terapia šokom

Vzťah Marianny a Petra „praskol“ pred pár týždňami, v čase, keď mali práve prepustiť na slobodu Doležaja. To, že to je medzi čerstvými zaľúbencami naozaj vážne, potvrdil aj fakt, že po Doležaja prišiel do väzenia kamarát. Po moderátorke a synovi nebola ani stopa. Či sa mu Marianna priznala, že sa stretáva už s iným a na všetko bol vopred pripravený, nevedno. Pravdu poznajú len zainteresovaní a ako je známe, blondínka svoje súkromie už roky nekomentuje.

Krásna predchodkyňa

Banskobystričana Petra a Ďurianovej ex Romana spája okrem podnikania, finančného zázemia aj fakt, že obaja majú z predchádzajúcich vzťahov ratolesti. Doležaj má štrnásťročného syna a moderátorkin nový partner má takisto dvojročné dieťa. Slabosťou oboch mužov sú tiež krásne ženy. Ďurianová je toho dôkazom a tieto slová do bodky potvrdzuje aj Petrova expriateľka, ktorú blonďavá moderátorka „vyšachovala“ z hry a zaplnila po nej miesto. Petrova expriateľka, tiež Banskobystričanka, je krásna žena, ktorá je od Ďurianovej mladšia o desať rokov a takisto, ako aj Ďurianová, vychováva dieťa – dcérku. Rozdiel je však v tom, že sympatická brunetka sa kvôli Petrovi pred časom rozviedla a dala tak košom otcovi svojho dieťaťa. Nebolo tajomstvom, že do zámožného Petra sa šialene zamilovala, nedokázala rozkázať svojmu srdcu. Manželstvo jej preto načisto stroskotalo, ale s dcérkou si po boku Petra užívala rozprávkový život. No nie naveky...

Nešetrí na nej

Ako to býva v každej rozprávke, všetko má svoj koniec a to sa stalo aj v prípade Petra a jeho expriateľky. Do hry sa zamiešala očarujúca Marianna Ďurianová, ktorá očividne zase doplietla hlavu podnikateľovi zo stredného Slovenska a ten z predchádzajúceho vzťahu jednoducho „vykorčuľoval“. Brunetku táto informácia, samozrejme, zaskočila, no ako matka a žena, ktorá si prešla rozvodom a vzťahovými turbulenciami, to zvládla s hrdosťou. Veď nie nadarmo sa hovorí, čo ťa nezabije, to ťa posilní a to platí aj v tomto prípade. Nechajme sa teda prekvapiť, či nový Ďurianovej objav oblečie moderátorke druhýkrát bielu svadobnú róbu a spoločne tak rozozvučia svadobné zvony. Možno sa mu podarí to, čo sa nepodarilo Ďurianovej exmanželovi Liborovi Boučkovi či poslednému oficiálnemu partnerovi Romanovi Doležajovi – urobiť ju dlhodobo šťastnou. Že nejde o párdňový románik, nasvedčuje aj fakt, že moderátorka pravidelne navštevuje Petrovu nehnuteľnosť v Bratislave aj na Donovaloch. A aby toho nebolo náhodou málo, dvojica si spoločné chvíle užívala aj v slnečnom a hlavne luxusnom Dubaji. Uvidíme, či letnú dovolenku strávia už v trojici aj s malým Romankom alebo si to opäť vychutnajú sami...