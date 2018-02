O kom v seriáli OTECKOVIA uvažovali namiesto hercov? Museli byť štyria a veľmi pekní

No zo zákulisia seriálu Oteckovia, sme sa dozvedeli, že pôvodne sa namiesto štyroch hereckých fešákov mali pred kameru postaviť modeli. Muži s výstavnými postavami a tvárami, ale bez hereckých skúseností. Pri skvelých herečkách, ako sú Zuzana Mauréry (49) či Monika Hilmerová (43), by však zrejme vyzneli smiešne. Aj napriek tomu, že by ukazovali tehličky na bruchu.

V Markíze priznávajú, že na výbere hercov si dali veľmi záležať, ale o modeloch vraj neuvažovali. „Určite to nie je pravda. Na kamerové skúšky sme pozvali iba hercov,“ povedala šéfproducentka Alexandra Dubovská.

S vypätím síl

Nakoniec produkcia vybrala Vlada Kobielskeho (42), Filipa Tůmu (38), Mareka Fašianga (32) a Braňa Deáka (35). Hoci nakrúcanie s malými deťmi je pre hercov jedno z najnáročnejších, chopili sa príležitosti. A to aj napriek tomu, že Kobielsky s Deákom okrem nakrúcania seriálu súčasne aj tancovali v Let’s Dance. Aj keď s vypätím posledných síl, ale stíhali všetko. „ Vtedy som si chvíľami fakt myslel, že sa asi odstrelím,“ priznal Vlado Kobielsky pre Šarm.