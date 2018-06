O sexuálnom živote Štefana Skrúcaného prehovorila známa žena. A nebola to jeho manželka!

Keď sa pred pár rokmi objavili správy o tom, že moderátorka Erika Judínyová (47) randí so Štefanom Skrúcaným, mnohí nedávali ich vzťahu veľkú šancu. Výsledok? Spokojný vzťah. Sú to viac ako tri roky, čo si dvojica len v prítomnosti svedkov povedala áno. Zatiaľ čo moderátorka okúsila titul manželka po prvýkrát, zabávač mal za sebou už dve manželstvá. Z prvého manželstva s učiteľkou Darinou Wolfovou má dcéru Lindu (36), z druhého s herečkou Zuzanou Tlučkovou (56) má synov Tomáša (30) a Lukáša (25). Nielen to, že čo pre neho znamená manželstvo, ale aj veľa ďalších vecí o jeho živote nám porozprávala speváčka Marcela Laiferová, ktorá sa roky venuje astrológii.

Ostrý a pikantný?

Nedávno nám manželia potvrdili, že sú veľmi šťastní a užívajú si jeden druhého. „Prežívam veľmi príjemnú, pokojnú a harmonickú časť života, adekvátnu môjmu veku. Som rád, že sme sa našli, aj keď relatívne neskoro. Teda v mojom prípade , u Eriky nikdy nie je neskoro. (Smiech.) Ja sa už teším zo súzvuku a z pohody a to sa snažíme chrániť,“ vysvetľoval moderátor. Presne tak to vidí aj Marcela Laiferová: „Manželstvo je pre Števka všetkým. Každá dáma, ktorú mal po svojom boku, mala niečo spoločné s umeleckým smerom, komunikáciou alebo masmédiami. O jeho rozvodoch všetci vieme, aj keď on je v tomto smere veľmi citlivý a nebolo to pre neho jednoduché. Teraz je však veľmi spokojný. On jednoducho nevie bez manželky žiť. Potrebuje mať manželku, nie ženu, ale prízvukujem manželku. Je to pre neho skvelý pocit,“ vysvetľuje na základe jeho dátumu a presného času narodenia.

Keďže je takým milovníkom žien, boli sme zvedaví aj na to, či je jeho náruživosť silná aj za dverami spálne. „On má rád ostré jedlá, mäso a silnú kávu a presne taký je aj jeho sexuálny život. Dynamika ho neopúšťa ani v práci a je vodca,“ konštatuje speváčka.

Vniesol do života poriadok

V súkromí ho už vodcovstvo nepriťahuje. Štefan radšej spraví všetko, čo Erike vidí na očiach. Práve to je jedna z vecí, ktorú si ona na ňom veľmi váži. „Musím ho pochváliť, je veľmi starostlivý. Keď idem niekedy cez víkend do práce, zabalí mi desiatu, ovocie. Spýta sa, či budem mať čo jesť a navrhne, že mi donesie, ak nemám čo. Mávala som zvyk po príchode domov rýchlo do seba hodiť aj studenú polievku z chladničky, ale on mi ju zohreje. Je veľmi disciplinovaný. Vniesol mi do života poriadok. Keď mám problém, rozoberie ho so mnou, snaží sa nájsť riešenie. Vidím, že mi praje. S výberom manžela som spokojná,“ povedala nám spokojne. „Musím povedať, že je pravda, že patrí k elegantným mužom, ktorí dokážu ohromiť rýchlym úsudkom,“ dopĺňa Marcela Laiferová.

Z korzetu do teplákov

Zdá sa, že dvojica sa našla aj v štýle relaxu a dokonca aj v spôsobe obliekania. „Števovi veľmi záleží na tom, aby vyzeral dobre a bol vždy pekne nahodený,“ zdôrazňuje Marcela Laiferová. Aj Erika je už roky dobrou priateľkou štýlových kúskov. Aj keď na spoločenských akciách sú ako dvojica dokonale upravení, doma si užívajú pohodlie a nenáročnosť. „Doma chodí Erika úplne podomácky, v teplákoch,“ prezradil zabávač. Erika ho doplnila, že ak má čas, vie byť aj žienka domáca. Pochválila však aj muža: „V kuchyni je šikovný, ale je zástancom toho, že varešky sa má držať žena. Snaží sa veľmi neukazovať, čo vie. Urobíme si kávičku, varíme si, ale len ľahké jedlá, večer sa snažíme nenapchávať. Popritom diskutujeme. Takéto ničnerobenie je pre nás najväčší relax,“ vysvetlili.

Tešia sa na oázu

Moderátorovi sa podľa horoskopu má v tomto období finančne veľmi dariť. Podľa odborníčky na hviezdy vraj patrí k mužom, ktorí vedia zarobiť pekné peniaze, ale nevedia ich dobre investovať. A ako to teda vidí samotný zabávač? Verí vôbec tomu, čo na základe dátumu o ňom speváčka vyvodila? „Myslím, že je to skôr zábava a nie všetko úplne sedí. Marcelka napríklad tvrdí, že som rád, ak mám okolo seba veľa pekných vecí. A neviem, či to je úplne tak, veď bývame stále v dvojizbovom byte a neviem ani, čo okolo seba mám. Nie je to to, na čom si potrpím,“ zareagoval. Už čoskoro však dvojica dokončí spoločný dom, na ktorý sa už obaja veľmi tešia. ,,Bude to naša oáza, kam pustíme len najbližších. Pokiaľ ide o zariadenie, trenice určite nebudú, lebo ja vždy spravím všetko tak, ako chce Erika. Ale nie som pod papučou. (Smiech.) Celkovo som taký pacifistický typ. Neznášam hádky, radšej som ticho. Nemáme sa však prečo hádať, u nás konflikt neexistuje. Ak áno, je to skôr ujasnenie názorov,“ uzavrel Štefan Skrúcaný.