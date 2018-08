Obľúbený herec prezradil svoj rituál, prečo je aj po sedemdesiatke plný energie

Vo veku, keď si mnohí jeho rovesníci užívajú zaslúžený dôchodok, je František Kovár na roztrhanie. Jediné, čo herca už dlhší čas trápi, je pomalšia chôdza, keďže absolvoval výmenu oboch bedrových kĺbov. Inak ako tvrdí, cíti sa skvele. Ak by sme za jeho kondíciou a optimizmom hľadali celoživotné obmedzovanie, tak to ani náhodou. Drží sa iba pravidla, že základom je jesť striedmo.

Cviklový rituál

Keď bol menší, mama mu pridávala do polievky pivovarnícke kvasnice. Vekom si našiel vlastný rituál, ranné pitie cviklovej šťavy. Deci šťavy zmieša s citrónom, čistou vodou a tvrdí, že choroby ho zatiaľ obchádzajú. V ich rodine sú vraj skoro všetci vášniví bylinkári a jeho mama poznala azda všetky liečivé bylinky v našich zemepisných šírkach, ktorými nahrádzala väčšinu liekov.

Život to už zariadi

Z fyzickej stránky herca v kondícii udržiavajú hlavne jeho vnúčatá, to, že chodí na huby, dlhé prechádzky a manželka Daniela, s ktorou sú spolu už štyridsaťpäť rokov. V manželstve im to stále klape, čo je v šoubiznise výnimka. Prvýkrát sa stretli na oslave svojho spoločného priateľa a hercovi sa okamžite zapáčilo dievča v ružových šatách, s osím driekom a dlhými vlasmi. Nad otázkou, ako to, že to tak dlho spolu vydržali, ani chvíľku nezaváha: „Najdôležitejšie je, aby si partneri sadli a život to už zariadi. Samozrejme, že je v tom obrovský kus šťastia, ak stretnete lásku a ešte to aj spolu dlho vydržíte. Musíte si hlavne vedieť odpúšťať, potom ten život krásne beží.“