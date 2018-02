Obrovská obeta pre lásku: Krásna slovenská topmodelka sa chystá KONVERTOVAŤ!

Krásna blondínka je najúspešnejšou slovenskou modelkou. Zatiaľ ako jedinej sa jej podaril husársky kúsok – predvádzať so svetoznámymi „anjelikmi“ na prestížnej prehliadke spodnej bielizne Victoria’s Secret. Roky žila v New Yorku, no pred polrokom sa kvôli priateľovi, anglickému finančníkovi Arranovi Yentobovi (34), presťahovala do Londýna. A zrejme to nebude jediná zmena v jej živote.

Tabu téma

Bol to zjavne prvý vážny krok na ich spoločnej ceste životom. Tým druhým by mala byť logicky svadba. Nasvedčuje tomu aj informácia, ktorá prenikla z okolia topmodelky. Vraj sa chystá prestúpiť na vieru svojho partnera. Kontaktovali sme modelku s otázkou, či je pravda, že sa chystá konvertovať na judaizmus, no do reči jej príliš nebolo. „Na túto otázku nebudem odpovedať, považujem ju za súkromnú záležitosť,“ tají Michaela, ktorá sa naposledy na Slovensku zaskvela na prestížnom Plese v opere.

Sumu tají

Na najväčšiu udalosť plesovej sezóny zvolila čierny kúsok od renomovaného návrhára Elieho Saaba. Zaujímalo nás, či si skvost značky, ktorej večerné šaty sa pohybujú od tritisíc eur vyššie a nie je problém nájsť ani tridsaťtisícovú róbu, kúpila sama alebo má možnosť požičať si honosné kúsky priamo od dizajnérov. „Spočiatku som riešila šaty z jedného luxusného showroomu, keď som ich však dostala, veľmi sa mi nepáčili. Tak som si vzala svoje. Išlo o vintage kúsok. Priznám sa, že som róby pozerala aj na internete, ale nie som práve typ človeka, ktorý nakupuje on-line drahé veci,“ prezradila Michaela, ktorá k šatám kopírujúcim siluetu doladila topánky a kabelku Yves Saint Laurenta a šperky svetoznámej značky Tiffany. „Všetky šperky boli moje. Hodnotu šiat i šperkov si nechám pre seba“, odmietla prezradiť, koľko táto paráda stála.

Sťahovanie neľutuje

Krátko po plese sa kráska vybrala s mamou a so sestrou do Ománu. „Bol to vianočný darček, dohodli sme sa, že si urobíme babskú jazdu,“ chváli Miša dovolenku, počas ktorej si neodpustila pózovanie a o zábery sa podelila s fanúšikmi na sociálnej sieti. S priateľom sa však dlhší čas nevidela. Ako zvláda odlúčenia? „Priateľ je pracovne v New Yorku. A keďže bol pred Vianocami na Kajmaních ostrovoch, vystriedali sme sa. Odlúčenie zvládame, myslím, dobre, je to súčasť nášho života a práce. O to väčšmi sa tešíme, keď sme spolu,“ vysvetľuje Michaela, že presťahovanie k priateľovi bolo správny ťah. „Bolo to naše spoločné rozhodnutie. Určite sa vídame častejšie a o to nám išlo. Londýn je úžasné mesto. Hoci si ešte stále hľadám svoje miestečka, zvykla som si veľmi rýchlo. Dokonca nemám problém ani so šoférovaním,“ hovorí s úsmevom.

Užíva si inkognito

Páči sa jej aj to, že v londýnskych uliciach nevzbudzuje priveľkú pozornosť. „Anonymita mi veľmi vyhovuje. Je, samozrejme, milé, keď vás niekto spozná na ulici, no momentálne si inkognito skutočne užívam. Naposledy sme boli s priateľom na balete Luskáčik, ktorý som veľmi túžila vidieť. Mám rada divadlo a dobré jedlo, takže veľa chodíme aj do super reštaurácií,“ prezrádza Miša, ktorá sa týmto smerom mieni uberať aj po ukončení modelingovej kariéry. „Nebudem hovoriť vopred, je možné, že sa to ešte zmení, ale veľmi ma zaujíma zdravá strava, životný štýl a ezoterika,“ naznačuje a pridáva odporúčanie Slovenkám, čo by z pohľadu scestovanej topmodelky mali na sebe zmeniť? „Možno aby si viac verili. Ženy sú silné bytosti, len nie vždy sú dostatočne docenené. Bohužiaľ.“

Ako sa stať židom?

Hoci Michaela o prestupe na židovskú vieru nechce hovoriť, isté je, že ak sa na to dá, od základu zmení život. Čo všetko bude musieť podstúpiť, na to sme sa spýtali hovorcu Ústredného zväzu židovských náboženských obcí na Slovensku Michaela Szatmaryho.

Aký je postup, keď chce človek konvertovať?

Záleží na druhu konverzie. Existuje reformný a ortodoxný judaizmus. Nie je to misionárske náboženstvo, a tak neláka do svojich radov nových členov.

Ako dlho to trvá? Ide len o administratívnu záležitosť alebo aj o náboženský rituál?

Proces trvá aj dva roky a človek sa musí naučiť po hebrejsky, dodržiavať kóšer, sviatky, šabat. Pri ortodoxnej konverzii je potrebné žiť v Izraeli v pobožnej rodine. Pre mužov je povinná obriezka.

Je prestup na židovskú vieru umožnený každému?

Je to umožnené každému, kto uspeje vo všetkých spomínaných bodoch.

Keď chce konvertovať Slovák, ktorý má partnera cudzinca, môže tak spraviť aj v zahraničí alebo iba na Slovensku?

Na Slovensku sa robí prevažne reformná konverzia a nie je dôležité, odkiaľ uchádzač pochádza. Konverziu môže vykonať aj Slovák v zahraničí. Musí však nájsť rabína, s ktorým by spolupracoval. Koľko Slovákov ročne konvertuje? Toto číslo je čistý odhad, ale dajú sa spočítať na jednej ruke.