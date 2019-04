Obstarožné nevesty, alebo naopak trendové dámy? Dokedy je vlastne vhodné nosiť biele šaty?

Minimálne tento rok to však neplatí. Zbeleli módne prehliadky renomovaných návrhárov, biele sú svetové celebrity, do bielej sa v úlohe modeliek obliekli aj matka a dcéra Šarkozyové vrámci Bratislavských módnych dní. Aj české a slovenské herečky podľahli bielemu trendu. To, že je biela v kurze, dokázala česká premiéra filmu Teroristka. S výnimkou Ivy Janžurovej (77) prišli v bielej všetky ženské protagonistky. A pani Iva mala bielu blúzku aspoň na tlačovke k filmu.

Vezmete si nás?

Celá biela však bola Táňa Vilhelmová (40), pri ktorej všetci sledujú, kedy svoju osemročnú lásku s Vojtom Dykom (33) konečne spečatia aj oficiálne. Najmä keď herečka povedala, že v štyridsiatke by sa celkom rada opäť vydala. Lenže, bude mať štyridsaťjeden a Vojta sa stále nerozhýbal. Objavili sa preto špekulácie, či nemajú krízu. Ich množiace sa zaľúbené fotky to však vyvracajú. Aj po premiére to vraj vášnivo roztočili v bare a pri tanci sa nebránili ani bozkom a objatiam. V prítomnosti mám, ktoré vzali na premiéru, sa však ešte správali decentne.

Nuž a v bielom oslávila aprílové narodeniny aj Lucie Bílá (53). Ide síce o divadelný kostým, no Lucie netají, že by jej neprekážali ani šaty nevesty. Dokonca odtajnila, že od svojho milého Radka Filipiho (36) už nosí na prste zásnubný briliantový prsteň.