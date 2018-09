Odkaz Sajfu celebritným kamarátom: Vy ste ma KLAMALI

Mateja Cifru humor neopúšťa a stále si vie zo seba vystreliť. V priebehu niekoľkých dní vytiahol dve fotografie staršieho dáta.

Najskôr si zaspomínal na to, ako v roku 2005 ukončil Filozofickú fakultu Univerzity Komenského v odbore angličtina - slovenčina. Fotografiu okomentoval: "Účes zabitý, oblek zabitý, postoj zabitý, topánky zabité. Aj z larvy je skôr či neskôr motýľ. Ďakujem mami a oci, že ste si ma zobrali domov! Nesklamem vás nikdy."

Zdá sa, že nesklamal - Sajfa si žije svoj sen - aj s angličtinou sa dopracoval k práci, ktorá ho baví a veľmi slušne živí. S využitím vrodenej originálnej sebaprezentácie, ktorá nemusí každému sedieť, tiež zbalil šikovnú ženu - ťahajú to spolu už nejaký ten rok a v septembri oslávili druhé výročie sobáša. S Veronikou im to klape. Čo chcieť viac?

Guetta či Bieber?

Sajfa teraz vytiahol z archívu ďalší skvost - fotografiu reklamy na jeho domovské Fun Rádio. Pripísal komentár: "Pozdravujem všetkých fejkových šoubiznisových pseudokamošov, ktorí mi v roku 2006 povedali : "Tento účes sa ti fakt hodí! Si fešák!" Dnes viem, že ma milosrdne klamali."

Z odkazov fanúšikov:

- Ako Justin Bieber 15-ročný.

- O 10 rokov si budeš robiť srandu aj z terajšieho účesu.

- David Guetta.

- Jedného dňa pochopíš, že tebe sa nehodí žiaden účes. Čiapka je cesta.

- Bacha lebo ti to hovoria aj dnes.

- To s hentou tribulovinou muselo veru byť riadne ťažké prísť o panictvo kamarát.

- Výborný plagát na vécko, že: "Podám ti nožnice kámo?"

- Ako by povedal Patrik Vrbovský: Urvalo mi dekel.

- To je ako keď boli veľmi in mužské ružové tričká. Rok predtým by si to skoro žiaden muž neobliekol. Stačí si pozrieť prvé superstar, čo sa napríklad nosilo.

- Pekný, pekný, pekný chlapec.

A čo si myslíte vy?