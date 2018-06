Odkukala od Lady Gaga: Vera Wisterová v šatách, aké nosí aj spevácka hviezda!

Na nedávne uvedenie novej kozmetickej značky prišla jej krstná mama Vera Wisterová nahodená v magentových šatách ladiacich s ružovým odtieňom vlasov. Dlhoročná červenovláska však nevie vysvetliť, prečo jej kučery dostali tento nádych. „Je pravda, že vlasy chytajú ružové odlesky, ale neviem k tomu viac povedať, lebo kaderníčka zájde za plentu, niečo mi tam namieša a vybavené,“ smeje sa. Zmenu farby s ňou vraj nekonzultovala. „Chodím k nej raz za päť týždňov, no o vlasoch sa vôbec nerozprávame. Je jedna z najlepších na Slovensku, nechávam to teda na ňu,“ vysvetľuje a dodáva, že čo sa vizáže týka, je konzervatívna a odborníkov na krásu nestrieda. „Mám overenú kaderníčku, kozmetičku aj vizážistku. Sú to profesionálky, skúsené, kreatívne a ja som šťastná, že s nimi vizáž nemusím riešiť. Nie som síce konzervatívna v líčení a obliekaní, ale keď je moja protistrana človek, ktorému sa môžem vložiť do rúk a spoľahnúť sa na výsledok, veľmi mi to uľahčuje život.“

Zvádza ho nahá! Televízna svokra Gizka Oňová prezradila, aké triky používa na manžela

Žerie Lopezovú aj Carrie

To, že Vera naozaj nie je konzervatívna, dokazujú už roky aj jej zaujímavé outfity. Ani teraz nesklamala a prišla v šatách sýtej magentovej farby s veľkou mašľou pod krkom. Extravaganciu im dodali aj akoby neukončené, rozstrapkané okraje látky. Aj keď Vera spolupracuje so slovenskými módnymi návrhármi, šaty majú zaujímavejší príbeh. „Túto značku nosí Lady Gaga. Raz som videla fotku, kde ich mala na sebe a bol tam link, kde sa dajú kúpiť. Tak som neváhala,“ priznáva so smiechom. Moderátorka netají, že sa zvykne inšpirovať svetovými celebritami. „Napríklad Jennifer Lopez je moja topka, vyzerať ako ona v štyridsiatich ôsmich rokoch, to nie je maličkosť… Len ja, žiaľ, nemám ani tú odvahu, ani postavu, respektíve v opačnom poradí, aby som sa tak obliekala,“ opäť sa smeje kráska. „Ďalšia módna ikona je pre mňa Sarah Jessica Parker. Keď hrala Carrie v Sexe v meste, myslím, že zmenila vzťah žien k móde. Prestali sa báť experimentovať, viac sa otvorili. V čase, keď seriál premiérovo vysielali, cielene som si kombinovala outfity v duchu Carrie. Vtedy som si aj zo dve- -tri kabelky objednala, lebo ich proste mala ona! Kopírovala som ju,“ úprimne priznáva.

NEHODA na križovatke a priznanie Kristíny Tormovej (Farkašovej): Jednu vec už nikdy v živote neurobí

Kozmetiku fláka

Na moderátorke sa nedá nevšimnúť ani jej nádherná porcelánová pleť. „To je len mejkapom,“ mávne rukou. „Starám sa o seba štandardne, teda nejdem spať nalíčená. Vždy sa odlíčim bez ohľadu na to, kedy a v akom stave prídem v noci. Naučil ma to asi život, keď som zaspala so špirálou a zobudila sa so zápalom oka, alebo opuchnutými či červenými očami.“ Ku kozmetičke vraj chodí minimálne. „Aj keď mi už bolo naznačené, že je čas zastaviť proces starnutia, myslím, že z mojich kamarátok štyridsiatničiek som asi posledná, ktorá nepodstúpila žiadne radikálne invazívne procedúry. A v šoubiznise som asi úplne posledný mohykán,“ priznáva, no zdôrazní, že to neznamená, že sa raz neodhodlá. Zatiaľ len nemala čas. Nepreháňa to vraj ani s pleťovými krémami. „Používam len klasické – očný a denný krém a na večer hydratačné masky. Ale také, ktoré si natriem a môžem ísť spať, netreba ich umývať. Všetko používam také rýchle. Neprežívam to a nemám ani čas,“ uzatvára tému krásy.

Nevesty bulváru: Ďurianová, Verešová aj Šimkovičová by slávnu Meghan z kráľovského dvora zatienili aj dnes

Svaly z ihriska

Aj keď je štíhla a na lýtkach sa jej výrazne črtá sval, Vera tvrdí, že nemá čas starať sa ani o svoju postavu: „Nerobím nič, ale chystám sa. Bola som dvakrát na „power core“ a chcem začať zas. Mám aj permanentku do fitka. Dostali sme ich z rádia. Na bežiacom páse som bola tiež dvakrát, takže svaly sú asi pozostatky z minulosti.“ Voľakedy totiž cvičila trikrát do týždňa s trénerom: „Chýba mi to, musím si cvičenie zaradiť do harmonogramu. Zatiaľ len rozvážam synov za športom, robia gymnastiku a plávanie. Ale vo voľnom čase sa s nimi naháňam na ihrisku, zlaňujem, rúčkujem, dvíham ich. Sme tam každý deň. Chodievame aj na bicykle a korčule, na tie aj v zime. Ale keď niečo robím so synmi, neberiem to, že cielene idem športovať, skôr ako aktivitu pre deti a zábavu.“

Zjednáva s policajtmi? Speváčka prezradila, čo robí keď jej naparia pokutu!

FOTO: Tehotná plejmejtka sa zbavuje luxusných kabeliek!

Speváčka Ilona Csáková o kamarátstve s Ivanou Gottovou: Vieme, s čím sa jej zveruje maestrova žena!