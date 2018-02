Oficiálne najkrajšia: Peštová vyhrala svetovú modelingovú súťaž!

Futbalový brankár Martin Dúbravka (29) na konci januára získal hosťovanie v klube Newcastle United, jeho krásna priateľka v tom istom čase zabodovala v Malajzii na prestížnej súťaži krásy.

Budem ho rozmaznávať! Hovorí na adresu nového muža v jej živote Jarmila Lajčáková-Hargašová

Od prvej chvíle dala blondínke súťaž riadne zabrať. „Keď som po dvadsaťhodinovej ceste dorazila do Melaky, nestihla som ani večeru a šla som priamo na nácvik trénovať choreografie. Väčšinou sme ich mali od rána až do hlbokej noci. Počas nabitého programu sme si mohli vychutnať krásne historické mestečko iba z nádherne vyzdobeného rozprávkového bicykla s hudbou a v sprievode policajtov s majákmi. Aj najznámejšie dvojičky sveta Petronas Twin Towers v Kuala Lumpure sme videli iba z autobusu. Navštívili sme však sirotince, detičkám sme priniesli hračky z našich krajín, a podporili sme i deti s autizmom,“ vymenúva kráska, ktorá zakončila tunajší pobyt titulom Model of the World.

Ukázala celulitídu: Ďalšia z klanu topmodeliek Hadid prerazila v modelingu

Do spoločnosti NAOSTRO?! Zdá sa, že kráska si nechala nohavičky doma!