Ohrozený návrat? Všetko nasvedčuje tomu, že namiesto comebacku Spice Girl chystajú škandály

Vráťme sa do polovice 90. rokov. Celé dva roky sa pracovalo na tom, aby sa z neznámych dievčat stali hviezdy. Vznikla dievčenská hviezdna kapela a Victoria, obe Melanie, Geri a Emma trénovali nielen spev a tanec, ale aj ako sa správať na verejnosti. Za ich úspechom stálo veľa ľudí, najzvučnejším menom v ich kariére je však určite meno ich hudobného manažéra a držiteľa licencie SuperStar, Simona Fullera, ktorý ich dotlačil až na vrchol. Simon ich viedol pevnou rukou, no iba do dňa, keď si dámy povedali, že je už zbytočné míňať veľké peniaze na manažéra. Povrávalo sa tiež, že dôvodom obchodného rozchodu bola i Simonova slabosť pre Baby Spice, teda Emmu Bunton, táto klebeta sa však nikdy nepotvrdila. Navyše, Simon podpísal zmluvu o mlčanlivosti a za ,,kopačky“ dostal obrovské odškodné a o pár rokov si ho Victoria, vtedy už Beckham, najala na manažovanie nielen jej, ale aj jej manžela, známeho futbalistu Davida.

Talent či marketing?

Od samého začiatku vzniku skupiny svet riešil, či dievčatá naozaj majú talent. Hlavne Victoria bola často obviňovaná, že nevie tancovať a biedne je na tom aj so spevom. V slabej chvíľke jej to dokonca vykričala aj kolegyňa Mel B. Tiež sa povráva, ako Victoria zúrila, keď zistila, že jej mikrofóny sú, na rozdiel od mikrofónov jej kolegýň, stiahnuté na minimum. Napriek výhradám sa však z neznámych dievčat stali ikony popovej hudby a idoly dievčat, žien a dokonca aj gay komunity po celom svete. „Spajskám“ sa darilo ako nikomu, spievali o večnom priateľstve, na fotkách a koncertoch sa objímali a držali sa za ruky. A svet uveril. Odvtedy však prešlo veľa času a na povrch vyplávalo mnoho vecí, ktoré boli v tom čase oku fanúšika a médií utajené.

Dámsky wrestling

V zákulisí prebiehal boj o moc nielen medzi agentmi, ale medzi „spajskami“. Červenovlasá Geri údajne bojovala o vedúcu pozíciu s prostorekou a divokou Mel B. Tá mala problémy aj s Victoriou, ktorá údajne až priveľmi podľahla prezývke Posh, čiže „Nóbl“ Spice. Povedala o nej, že je totálne netalentovaná a bez emócií. Nezhôd muselo byť medzi dievčatami veľmi veľa, ich úspešnú cestu však nakoniec ukončila Geri, ktorá ako prvá opustila skupinu a vydala sa na sólovú dráhu. A ostatné dievčatá išli v jej stopách. Victoria si založila vlastnú módnu značku, Emma sa dala na úspešnú dráhu moderátorky v rádiu, Geri okrem hudby píše rozprávky pre deti. Mel C sa okrem spievania venuje herectvu. A Mel B? Zostala čiernou ovcou skupiny. Jej pohnutý život plný drog, alkoholu, troch detí od troch otcov a domáceho násilia opísala aj v knihe, ktorú minulý rok vydala. Zákulisná nenávisť Napriek problémom sa však Spice Gilrs pokúsili o návrat už pred viac ako desaťročím. V roku 2007 sa vydali na svetové turné. Fanúšikovia jasali a lístky sa vypredali raketovou rýchlosťou. Turné však dievčatá nakoniec predčasne ukončili. Oficiálne dôvody boli pracovné a rodinné záležitosti, informácie zo zákulisia však tvrdili, že koniec spôsobili neustále nezhody medzi členkami skupiny. Isté je, že po tomto fiasku si Victoria a Mel B opäť niekoľko rokov nevedeli prísť na meno a vôbec sa nekontaktovali.

Turné bez Victorie

Znovu spolu vystúpili až kvôli olympiáde v Londýne. Vystúpenie však zožalo obrovský úspech. Keď ich najznámejší a prvý singel Wannabe oslavoval dvadsiate výročie, zase sa začalo uvažovať o návrate. Victoria a Mel B však také nadšené neboli a všetko išlo dostratena. Vlani dievčatám zrejme niekto vysvetlil, že majú už len jedinú šancu na opätovný návrat na svetové hudobné pódiá. Mel B, ktorej sa bujarým životom podarilo minúť 38 miliónov libier, ktoré zarobila vďaka hudobnej kariére, sa táto predstava veľmi pozdávala. Nové koncertné turné totiž sľubuje každej z členiek skupiny celých 10 miliónov libier, čo by jej značne pomohlo. Radosť netrvala dlho. Victoria oznámila, že ona nikdy nesľúbila, že pôjde na turné. Názor nezmenila dokonca ani vtedy, keď jej Mel B napísala štvorstranový list na uzmierenie. To kontroverznú Mel B tak nahnevalo, že na najbližšiu halloweensku párty sa prezliekla za svoju kolegyňu Victoriu a v ruke držala transparent s nápisom: ,,Nejdem s vami na turné!“ Každému súdnemu človeku je jasné, že tento moment Victoriu určite neobmäkčil. Isté však je, že turné je naplánované so zvyšnými štyrmi členkami skupiny a napriek prvotným obavám sa vypredalo do poslednej vstupenky.

Spali spolu?!

Zdá sa, že nič nebráni tomu, aby Geri, Emma, Mel C a Mel B už o pár týždňov vystúpili a ukázali svetu, že stále na to majú. Vlastne, takmer nič. Ešte pred pár dňami si totiž Mel B opäť nedala pozor na ústa v televíznej šou, kde tvrdila, že medzi ňou a Geri kedysi dávno prišlo k intímnostiam. Geri tvrdenia rázne odmietla a chvíľu sa všetci obávali, že turné zruší. Ale veci sa zase utriasli. Keď si však predstavíme marketingové hry okolo Spice Girls spred dvadsiatich rokov, vôbec by sme sa nečudovali, keby znova išlo o reklamu a priťahovanie pozornosti. Veď čo iné sa dá očakávať od staronového manažéra Simona, ktorý sa zrazu opäť motá okolo svojej dávnej dojnej kravy na peniaze...