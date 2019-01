Okradnutá! Soňa Müllerová sa stala obeťou kabelkového zlodeja

Kabelky útlej moderátorky si aj kvôli veľkosti určite všimnete. „Na bežný deň uprednostňujem veľké, aby sa mi tam všetko zmestilo. Ale nájdu sa u mňa aj crossbody či spoločenské kabelky a ľadvinka je súčasť môjho života. Tú si beriem, keď idem so sučkou Jamou, mám v nej maškrty,“ hovorí. „Na kabelky som náročná – musia mať estetiku a veľa vydržať. Túto Celine nosím stále a aj keď ju pohodím kade-tade, vďaka pevnej koži vyzerá perfektne,“ vraví. Moderátorka preferuje nadčasovosť: „Snažím sa mať kabelky jednoduché, nemám rada prekombinované. Nejdem podľa trendu, žiadne výstrelky.“

Pohroma

Našťastie sa jej ešte nestalo, že by svoj poklad niekde zabudla alebo stratila, no jedna kabelková pohroma ju postihla. „Keď som bola dávno, ešte pred tridsiatkou, na výlete v Poľsku, mala som gondolovú kabelku. Zrazu sme niekam prišli a zistila som, že v nej nič nemám. Prišla som na to, že mi ju priam mikroskopicky žiletkou rozrezal zlodej a vytiahol z nej všetko. Doteraz je to pre mňa trauma, ostala som bez dokladov, peňaženky,“ spomína.

Nevyhnutnosti

Štandardne máva v kabelke peňaženku, taštičku s dokladmi a kozmetickú taštičku. „Je tam toho veľa, vedela by som sa nalíčiť aj do vysielania. No keď idem do spoločnosti s malou kabelkou, mám iba púder a rúž.“ Nikdy jej nechýba pinetka do vlasov: „Občas si potrebujem zapnúť vlasy, lebo mi padá ofina do tváre. Kefa je štandard, účes počas dňa zvyknem upravovať, najmä teraz v zime, keď sa nosia čapice.“ V kabelke nás zaujal leštič na topánky a obuvák. „V aute nosievam náhradné topánky, aby som sa mohla prezuť, keď potrebujem narýchlo ísť von so psom. Takže na prezutie mám obuvák, a keď sa mi topánky v teréne zaprášia, prečistím ich. Pre toto všetko potrebujem velikánsku kabelku,“ smeje sa Soňa.

Nosí v nej aj veľký diár, pretože nepatrí k tým, čo si píšu poznámky do mobilu. „Píšem si nielen termíny, ale aj keď mi napadne nejaká téma do Dámskeho klubu, hneď si ju poznamenám.“ Za pozornosť stojí aj ekologická nákupná taška, pretože nechce používať igelitky: „Mali by sme chrániť planétu,“ podotýka. Nechýba jej ani talizman pre šťastie – anjelik. „Je z vianočného stromčeka z vlaňajška, našla som ho pri upratovaní. Vypadol mi z police a povedala som si, že sa to stalo asi pre niečo, tak odvtedy ho nosím pre šťastie.“

