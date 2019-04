Okrem Andyho Krausa aj ďalší slovenskí muži chytajú po 50-tke druhý dych

Ubehli už tri roky, odkedy sa prevalila milenecká aféra Andyho Krausa s herečkou Natáliou Puklušovou (35). Práve ju označila bývala Krausová manželka Daniela (45) za príčinu rozpadu ich vzťahu. Keď sa začala kauza okolo Krausovcov prepierať na verejnosti, Andy sa s Natáliou prestal stretávať. K manželke sa však nevrátil. Mladej herečke aj svojej manželke zlomil srdce, najmä keď si čoskoro našiel ďalšiu lásku. Krausovci sa po sedemnástich rokoch spoločného života rozviedli a scenárista sa teší z nového vzťahu s Janou (33).

Bývajú v dome v Prellenkirchene, ktorý si postavil s bývalou manželkou. So svadbou si zatiaľ starosti nerobia, no Andy sa už o pár mesiacov stane tretíkrát otcom. „Čakáme s Jankou bábätko. Je v trinástom týždni. Nevieme ešte, či to bude chlapček alebo dievčatko,“ priznal Andy Kraus pre Nový Čas. Nie je však jediný, kto sa rozhodol mať dieťa po päťdesiatke. Z malých detí sa teší Mick Jagger alebo v Česku Karel Gott. Aj na Slovensku si mnoho slávnych mužov po búrlivých rozvodoch a už dospelých deťoch založilo novú rodinu.

Otcovia 50+

Jedným z nich je aj spevák Richard Müller (57). Jeho manželstvo so známou moderátorkou Soňou Müllerovou prešlo búrlivým obdobím, ktoré vyústilo do rozvodu. Richardove nevery aj užívanie drog dali nekompromisnú bodku za jeho rodinou. Deti sa však otca nezriekli, Richard sa snažil zo všetkých síl udržať si s nimi dobré vzťahy a podarilo sa. Náš najvyšší spevák po rokoch našiel lásku a šťastie po boku Vandy Wolfovej a spoločne sa tešia zo syna Markusa (7).

Pri zakladaní novej rodiny sa svojho veku nebál ani Marián Greksa (59). S bývalou manželkou Alenou nemajú dobré vzťahy, ani s dospelými synmi Adamom a Jakubom to nie je veľmi vrúcne. Na rozdiel od niektorých svojich kolegov sa Marián Greksa znova oženil. Zobral si Alenu mladšiu o dvadsaťšesť rokov. Ich spoločná dcéra Marianna má štyri roky.

Prezident Andrej Kiska (55) sa stal piatykrát otcom tiež po päťdesiatke. Dve dospelé deti, syna Andreja a dcéru Natáliu, má z prvého manželstva. Vďaka synovi je už aj dedko, radosť mu robí vnučka Mia. S druhou manželkou Martinou majú tri deti, Veroniku, Viktora a Martinka, ktorý sa narodil pred dvoma rokmi.