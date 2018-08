Oľga Feldeková otvorene priznáva: Najskôr som chcela hrčku zamlčať aj pred mužom

Humoristka, glosátorka z relácie Sedem a spisovateľka Oľga Feldeková minulý týždeň absolvovala predposlednú liečbu chemoterapiou. Medzi jednotlivými dávkami, dokopy by ich mala päť, si „odbehla“ medzi kolegov na televíznu párty. Prišla usmiata, plná energie a veľmi otvorene rozprávala aj o onkologickom ochorení, s ktorým bojuje od mája.

„Myslím, že chemoterapiu zvládam celkom dobre, no je to náročné. Ale vidíte, som tu. Je to vlastne prevencia, pretože problém mi odstránili, ale takto sa to asi robí. Jeden deň idem do nemocnice a kontrolujú, ako sa správajú moje krvinky. Minule zistili, že mám úbytok bielych, tak mi museli chemoterapiu odložiť o nejakých pár dní, pretože človek má vtedy oslabenú imunitu. Povedali mi, nech nikam nechodím a ak, tak iba s rúškom na ústach. Tak som sedela doma. Nejako mi to nevadí, pretože ja som doma šťastná. Keď je tam môj muž a dobrá kniha, nechýba mi vôbec nič,“ vysvetľovala pokojne a popri tom si pochutnávala na koláčiku. Vyzerala naozaj dobre a priznala, že sa tak aj cíti.

Ani mužovi

Ako sa však s onkologickým ochorením zmierovala? „Keď som na to prišla, cítila som sa výborne. Silná, zdravá, veselá, rýchla, pohodová. A zrazu som si našla hrčku. Povedala som si, že kvôli jednej hrčke nebudem robiť paniku. Zo začiatku som dokonca rozmýšľala, že to nikomu nepoviem. Hovorila som si, že keby mi niečo bolo, cítila by som to. Nechcela som to povedať ani mužovi. Vŕtalo mi to však v hlave, hovorila som si v duchu, že veď žijem v 21. storočí a nie som tetka z kopaníc. Zrejme je to vec, o ktorú sa treba zaujímať. Tak som to povedala mužovi a on to všetko naštartoval – návštevy u lekárov a podobne. Trvá to od mája a doteraz som sa z toho nevyvliekla. Absolvujem kopu rôznych vyšetrení, ale cítim sa dobre a som v rukách skvelých lekárov,“ konštatuje spokojne. Na lekárov nedá dopustiť, aj keď nespochybňuje, že každý môže mať inú skúsenosť. „Chvalabohu moja skúsenosť je taká, že každý lekár, s ktorým som sa stretla, bol múdry a zodpovedný. Nielen voči mne, ale aj voči mojim spolupacientom, s ktorými sa stretávam. Žiaľbohu, rakovina je choroba, na ktorú sa liek ešte nenašiel a ľudia na ňu umierajú. Ale pri prsníku je to vraj celkom dobre liečiteľné,“ dodáva.

Užívam si to!

Keď sa rozprávate s Oľgou Feldekovou, neviete, čo myslí vážne a kedy si robí žarty. Výnimku neurobila ani pri opisovaní momentálnej náročnej životnej situácie. Nepriaznivá diagnóza je však záťaž na psychiku pacienta aj na celú jeho rodinu. Feldekovci nie sú výnimka. „Keď je chorý môj muž, zvláda to úžasne. Vždy je optimistický, nič si nepripúšťa, ale keď som ja chorá, tak je preľaknutý, čo mi robí dobre. Pretože doteraz som bola ja tá druhá a teraz som aspoň dva mesiaca doma tá hlavná. Vyznieva to síce čudne, ale užívam si to,“ odľahčuje chorobu svojim typickým humorom.

Len tri za deň

Manželia sú spolu viac ako päťdesiatpäť rokov a preskákali spolu už kadečo. Stále sa ľúbia, keď však ide do tuhého, dokážu byť na seba riadne prísni. Oľga Feldeková je od mladosti tuhá fajčiarka a jej manžel ju s cigaretou nevídal rád. Teraz, pri úprave životosprávy, prišlo aj na cigarety. „Prestala som fajčiť a išlo to ťažko. Mala som aj absťák. Pani doktorka povedala, že nemusím prestať naraz, pretože by to bolo náročné na psychiku. Keďže sa musím vyrovnať aj s takouto chorobou, tak si občas môžem zapáliť. Môj muž mi však povedal, že keď ma uvidí fajčiť, doláme mi ruky aj nohy, tak som sa aj bála. Ale teraz ma sleduje a mám dovolené dve za deň, maximálne tri. Ale iba tie slabé, tenké a dokonca mi ich aj kúpi,“ dodáva s úsmevom tuhá fajčiarka, ktorá však nikdy nefajčila počas tehotenstva a dojčenia. Keďže je mamou piatich detí, prestávok mala celkom dosť.

Všetko je v hlave

Okrem manželovej starostlivosť pani Oľga priznáva, že si užíva aj záujem svojich detí. Ich mama totiž konečne neodmieta pomoc, aj keď… „Vždy boli milé a zlaté, ale teraz, ako sa mi toto stalo, sú neuveriteľné… Každý mi niečo nosí domov. Stále čítajú, zaujímajú sa, čo pomáha, takže mi radia jesť jadierka z marhúľ, rôzne ovocie… Ovocie a zelenina mi nikdy nechutili, ale teraz poctivo pijem husté šťavy, lebo som to sľúbila deťom. Jedna dcéra mi doniesla odšťavovač, druhá mixér. Jednoducho starajú sa o mňa mimoriadne a priznám sa, až mi to ide trošku na nervy. Chcem byť slušná a nechcem sa ich dotknúť, tak im hovorím, že mi najviac pomáha, keď mi posielajú energiu, a tak ma nemusia každý deň navštevovať. Všetkým svojim deťom som nesmierne vďačná za starostlivosť, vážim si to, ale potrebujem mať trošku pokoj,“ hovorí s úsmevom. Oľga Feldeková si uvedomuje, že pokoj a pohoda je pri zotavovaní sa z akejkoľvek choroby to najdôležitejšie. No rovnako si myslí, že naša hlava je zodpovedná aj za choroby. „Veľa ľudí hovorí a tiež si to myslím, že takáto choroba je v hlave. Človek si psychikou môže chorobu jednak privodiť aj vyliečiť. Ja som dobre psychicky stavaná, kvôli sebe som nikdy neplakala ani sa netrápila, ale súhlasila by som s názorom, že veľká časť zdravia je v psychike. Ale ani ja tu nemôžem byť večne a je jasné, že ten čas sa mi kráti,“ uzatvára pokojne Oľga Feldeková.