Olympijské krásavice: Je medzi nimi aj bobistka, ktorá chce mať SEX len po svadbe. Hľadá partnera!

Niektoré športovkyne dostali do vienka okrem talentu aj poriadnu dávku krásy a sexepílu. Aj preto si fanúšikovia môžu pozrieť nielen výkony, ale aj krásne tváre či postavy. Nekorunovanou kráľovnou krásy a ženou asi s najkrajšími očami na zimnej olympiáde je snoubordistka Silje Norendalová. Je dokonalá a nie je to len zmyselným pohľadom. Jej pery vyzerajú ako po úprave plastického chirurga, Silje však tvrdí, že na nej nie je nič umelé a že lekári ju mali v rukách len po športových zraneniach.

Ľudia zo sveta modelingu sa vraj už nemôžu dočkať, kedy Norendalová skončí športovú kariéru, aby využili jej fyzický potenciál aj v reklame. Doma v Nórsku, kde ľudia zimné športy milujú, je megahviezdou. Na poslednej olympiáde síce skončila až jedenásta, ale bola najsledovanejšia. Súperky sa sťažovali, že mali menej času na koncentráciu, pretože za Norendalovou sa tlačili kameramani a fotografi, ktorí snímali každú jej sekundu pred štartom. A Silje? Tá sa iba placho usmieva a tesne pred štartom si nikdy nezabudne narúžovať pery. Vraj jej to prináša šťastie a navyše to dobre vyzerá na obrazovke...

Panna v boboch

Ďalšou kráskou v Pjongčangu, ktorá bude určite pútať pozornosť, je Lolo Jonesová. Američanka už získala medaily aj na letných olympiádach ako atlétka prekážkarka. Keď americký bobový tím potreboval niekoho, kto vie rýchlo behať, voľba bola jednoznačná. Lolo bola trochu zmätená iba po premiérovej jazde bobovým korytom. Tvrdila, že sa cítila, akoby ju niekto napchal do odpadkového koša a zhodil z Mount Everestu.

Do tempa sa však dostala relatívne rýchlo a bobovanie ju veľmi baví. Jej krivky v kombinézach budú fanúšikovia sledovať aj pre niečo iné – Lolo zháňa partnera! Silne veriaca bobistka sa totiž rozhodla, že chce zostať pannou až do svadby a to vraj výrazne odrádza záujemcov. Pretekárka sa snažila nájsť partnera aj cez on-line zoznamky a sociálne siete, jej životopis však možných nápadníkov asi vyľakal. Lolo síce tvrdí, že v minulosti mala viackrát pokušenie prísť o panenstvo už pred svadbou, nakoniec však k ničomu nedošlo. Takto si aspoň trénuje pevnú vôľu a šetrí sily, aby boby roztlačila čo najrýchlejšie.

Zbil ju tréner

V americkom olympijskom tíme zostaneme, konkrétne pri rýchlokorčuliarke Allison Baverovej. Tá púta pozornosť nielen fyzickou krásou, ale aj škandálom. Verbálne, fyzicky a psychicky ju totiž týral reprezentačný tréner Čchun Jä-su. Ten sa do rodnej Kórey nepozrie, suspendovali ho a po olympiáde z toho bude veľký súd. Čo sa dialo? Čchun vraj po jednom z tréningov chytil Allison pod krk a narazil ju na múr. Počas tréningu po nej hádzal fľaše a stoličky a nadával jej pre hmotnosť.

Dokonca Baverovú nútil trénovať aj po tom, čo sa zotavovala zo zranenia. Čchun je už mimo tímu, a tak sa kráska Allison môže sústrediť na olympijský výkon. A tešiť sa na kamarátku z výpravy Sarah Hendricksonovú, skokanku na lyžiach, ktorá patrí k najväčším favoritkám svojej súťaže. Mladučká Sarah má síce postavičku ako lusk, ale tesne pred odletom na hry nasadila prísnu diétu, potrebuje byť totiž ľahšia než zvyčajne. V tréningovom tuneli, v ktorom s trénerom simulovali kórejské olympijské podmienky, v pomere sklonu počas skoku a jej hmotnosti totiž vyšlo, že ak chce Hendricksonová zlato, musí zhodiť ešte dve kilá. Stihla to.

Ľadová princezná

Ak sa o Fínkach hovorí, že sú chladné, tak úsmev krasokorčuliarky Kiiry Korpiovej asi roztopí každého. V rodnej krajine jej nepovedia inak ako Jääprinsessa, čiže Ľadová princezná, pretože sa až príliš podobá na bývalú monackú vládkyňu Grace Kellyovú.

K ľadu mala blízko odmalička, jej otec Rauno Korpi trénoval bronzové olympijské hokejistky z Nagana, a tak brával na tréningy aj krehkú Kiiru, ktorej sa však viac páčilo na ľade tancovať, ako dávať góly. Dnes ju považujú za jednu z najkrajších krasokorčuliarok na svete, pričom Kiira vyniká aj v jazykoch, veď okrem rodnej fínčiny sa plynule dohovorí aj po švédsky, anglicky a nemecky, a keď má čas, venuje sa joge. Pred pár rokmi už uvažovala o konci svojej kariéry, napokon sa však rozhodla, že do Pjongčangu sa ešte pozrie. A my na ňu takisto.

Šteklivý curling

Na ľade ešte zostaneme, pretože plejádu krásavíc z olympiády musíme doplniť aj ruskou ženskou curlingovou reprezentáciou. Z tohto družstva srší krása a sexepíl na všetky strany, nemusíte poznať pravidlá curlingu, ale keď hrajú Rusky, nepohnete sa od obrazovky.

Najmä kapitánka Anna Sidorová je príkladom, že ženám to svedčí aj s metlou a čajníkom (pozri fotogalériu). Aj pri pohľade na zvyšok ruskej curlingovej reprezentácie to skutočne vyzerá tak, že nominačnou podmienkou bola fyzická krása. Veľa pritom nechýbalo a Anna Sidorová mohla byť úspešnou krasokorčuliarkou, zabrzdilo ju však zranenie. Ruské reprezentantky ešte pred odletom do Kórey nafotili pikantný kalendár a na podujatí budú určite patriť k najfotografovanejším ženám vôbec. Uf, aká horúca vie byť tá zimná olympiáda!