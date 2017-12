Ondrej Kandráč prezradil, akú fušku mal s opilcami a kto mu posiela huby do kapustnice

,,Vianoce som párkrát zažil aj v úplne iných častiach sveta, ale nič sa nevyrovná tomu nádhernému pocitu, keď je rodina pokope. Keď si blízki ľudia sadnú spolu k štedrovečernej hostine, keď sa rozbalia darčeky. Som veriaci, preto sú pre mňa Vianoce výnimočné aj z kresťanského aspektu. Pre mňa ako muzikanta sú zase spojené aj s nádhernými vianočnými piesňami a koledami, ktoré vie najkrajšie spievať moja mama," chváli sa hudobník.

Máte predvianočný stres?

Nemám. Skôr ho mám počas celého roku, keď je niekedy toľko akcií, že sa nestíham premiestňovať. Najväčší stres má asi moja manželka, pretože na nej spočíva chod domácnosti. Naše dve malé detičky jej sem-tam dajú zabrať. Zvláda to však bravúrne. V rámci svojich kulinárskych schopností, ktoré sú naozaj veľmi mizerné, sa síce sem-tam snažím zapájať do varenia a pečenia. Ale asi by to nedopadlo dobre, keby som varil a piekol len ja. Na mne zostáva zdobenie stromčeka. Samozrejme, spolu s deťmi, ktoré sa na to veľmi tešia. Tešia sa aj na to, že môžu pomáhať manželke. Ondrík ochutná každú dobrotu, ale Emka zoberie nejakú formičku a vykrajuje medovníčky.

Takže ak sa dá, kuchyni sa vyhýbate?

Som veľmi zlý kuchár, ale zato dobrý degustátor. Ochutnám každú jednu dobrotu, teším sa na rôzne maškrty, opekance. Bez nich si neviem predstaviť Vianoce. Potom je však veľmi ťažké postaviť sa po sviatkoch na váhu a sledovať, o koľko človek prekročil kilogramový limit. Ale aj to k Vianociam patrí.

Aká je vaša štedrovečná večera?

Čo sa týka jedla, som absolútne nevyberavý. Chutí mi v zásade všetko, no snažím sa to nepreháňať. Nie som ten typ, čo sa musí najesť do prasknutia a potom sa nevie pohnúť. Človek by bol však ochudobnený, keby na stole chýbala ryba, šalát, opekance. Mám rád ten rituál vianočných oblátok a kvalitného domáceho medu. Nesmie chýbať kapustnica s hubami. Mám fanúšika od Stropkova, ktorý mi pravidelne na Vianoce pošle huby. Opekance zase robia moje detičky. Potom si ich spolu vychutnáme. Kyslú kapustu si vyrábame sami doma. Mávame aj domácu klobásku od známych.

Máte nejaké zvyky, čo ste zo svojej rodiny priniesli do vlastnej domácnosti?

Som rodákom z malej dedinky na východe Slovenska – z Krásnej Lúky. Voľakedy sa tam chodievalo do potoka na vodu a tá sa potom niesla dobytku. Napriek tomu, že my sme gazdovstvo nemali, zvyk u nás pretrvával. Brat sa na to vždy veľmi tešil, pretože , keď prišiel s vodou a niečo zavinšoval, dostal poctivú česko-slovenskú dvadsaťkorunáčku. Z domu som si priniesol pocit rodinného tepla, spolupatričnosti.

Jedávate nejaké východniarske špeciality, ktoré iné časti Slovenska nepoznajú?

Čo sa týka gastronómie, existujú regionálne špecifiká, ale Slovensko si je v tomto dosť podobné. No páči sa mi, že my naozaj žijeme veľmi rodinne. Mal som možnosť niekoľkokrát pobudnúť aj medzi krajanmi v USA a jedna z mnohých vecí, ktorá im chýba, je pocit vianočnej atmosféry, keď sa postretávajú všetci blízki a spievajú sa slovenské alebo rusínske koledy. Páči sa mi aj zvyk, ktorý bol v mojej rodnej obci – po polnočnej omši sa pravidelne vinšovalo všetko dobré. Ľudia sa objímali, bozkávali a bolo to veľmi ľudské.

Je u vás zaužívané dávať si veľa darčekov?

Pre mňa sú darčeky trochu stresujúce. Rád by som svojich blízkych potešil drobnosťou, ale nechcem, aby to bolo to najdôležitejšie, čo nás spája. Pretože – čo je potom z darčekov, keď si rodina nerozumie?

Aké ste mali Vianoce ako dieťa?

Výnimočné. Predstavte si, tam, kde som vyrastal, vždy bol sneh. V dnešnej dobe je to už veľká vec. Myslím si, že to vždy bol najkrajší darček, aký sme mohli mať. Sneh absolútne dotvoril čaro Vianoc. Aj dedinskú čistotu vzťahov som veľmi oceňoval. S rodinou sa vždy vyberieme do mojej dedinky. Nie je to síce možno hneď na Prvý sviatok vianočný, ale minimálne do Troch kráľov. Je nádherné vidieť srieň na ihličnatých stromoch a kopu snehu.

Spomínate si na najkrajší a najhorší zážitok?

Netradičné Vianoce som zažil asi v roku 2003. Mal som možnosť koncertovať pre našich krajanov, ktorí žijú v Austrálii v Melbourne. Prežil som u nich celé vianočné sviatky. Bol to naozaj zvláštny pohľad na malé detičky so slovenskými koreňmi, ktoré si na pláži v tridsaťdvastupňovej horúčave pospevovali Sniežik sa nám chumelí. Žiadnu negatívnu spomienku nemám. Vianoce boli vždy o stretnutí rodiny, blízkych. Mama spievala koledy, otec hral na akordeóne, neskôr sme ako rodina koncertovali, takže to boli pekné momenty. Pamätám si však, že keď som bol škôlkár, podlomil sa podo mnou ľad, keď som chcel prebehnúť cez potok. Začal som sa topiť, otec ma však začul a nejako ma vytiahol. Namiesto toho, aby ma poľutoval, som ešte dostal na zadok. Odvtedy si pamätám, že treba dávať na seba pozor. (Úsmev.)

Počúva sa u vás hudba počas sviatkov?

Vianoce bez anjelského hlasu mojej mamy by neboli Vianoce. Nejaké vianočné pesničky som ponahrával aj ja, tak popočúvame aj niečo z mojej produkcie. Nepohrdnem ani nádhernými českými koledami. Niektoré aj svetové koledy sú úplne nadčasové. Mám na mysli Johna Lennona a Yoko Ono a ich hit Happy Christmas. Vianoce by neboli Vianocami bez Tichej noci. Ale priznám sa, že niekedy mám tej hudby počas roka toľko, že ak si môžem vybrať, najkrajšia pesnička, ktorá je, je ticho. (Úsmev.) Ale deti sa veľmi tešia, keď niečo hrá. Dokonca, máme možnosť spolu si zakoncertovať, lebo Ondrejko je malý huslista a Emka je fantastická speváčka a mamka je naša manažérka.

Vám vyhrávali v detstve za oknami muzikanti?

Zažil som , keď chodili po koledách Rómovia z neďalekej dedinky. Keďže môj otec bol riaditeľom školy, poväčšine ich aj učil. Pamätám sa na ten preľaknutý pohľad, keď k nám zazvonili a otvoril môj otec. Netušili, že ich učiteľ býva v tom dome. Veľmi rád som mal aj to keď od domu k domu chodili jasličkári. Boli to také hrané scénky o narodení malého Ježiška. Aj ja som chodieval aj s husličkami, spievali sme spolu celá partia a toto bolo veľmi milé. Môj kamarát raz hral anjela. Trošku to prehnal s pitím a aby sme to celé dohrali, vozili sme ho na fúriku od domu k domu.

