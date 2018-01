Mariah Carey žehlila silvestrovský trapas na Times Square. Ale ľudia sa jej opäť smejú!

Mariah Carey sa počas vítania roka 2018 v New Yorku pokúsila o reparát. Na prelome rokov 2016 - 2017, kedy mala byť hlavnou hviezdou novoročných osláv na slávnom Times Square, si totiž vyrobila poriadny trapas.

Milión ľudí ju vtedy sledovalo naživo na námestí, ďalšie milióny v televízii. Čo sa vtedy stalo? Počas svojho hitu Emotions prestala spievať a začala sa sťažovať na nefungujúci odposluch. Ani ďalšia pesnička jej nevyšla, bolo jasne vidieť, že spieva na plejbek a už sa to ani nesnažila zakryť. Z pódia odchádzala znechutená. Neskôr jej zástupcovia dokonca tvrdili, že to bola sabotáž a za cenu zvýšenia sledovanosti šou sa ju ktosi snažil náročky znemožniť. Objavili sa však aj správy o tom, že odignorovala technickú skúšku...

V mraze

Tento rok stála na pódiu Mariah Carey opäť. Vítanie nového roka 2018 bolo v New Yorku tentokrát mimoriadne mrazivé. Vraj druhé najchladnejšie od roku 1907, kedy sa začalo s odratávaním posledných sekúnd starého roka s použitím krištáľovej časovej gule.

Teplota klesala pod mínus dvanásť stupňov Celzia. Všetkým bola zima, vrátane speváčky, ktorá mala síce na sebe kožuch ale dekolt predsa nemohol ostať zahalený... Nohy a hlava mrzli takisto.

Kde je môj čaj?!

Tentokrát Carey zaspievala excelentne, ale medzi dvoma pesničkami vypustila z úst niečo, prečo sa jej opäť mnohí fanúšikovia smejú. "Povedali mi, že tu bude horúci čaj. Och, to je katastrofa. No dobre, budem to musieť nejako zvládnuť. Budem, rovnako ako všetci ostatní, bez teplého čaju," zahlásila speváčka, ktorú často kritizujú za jej prehnané nároky, rovno na pódiu a počuli to všetci.

Okamžite sa spustila vlna reakcií a ľudia si začali robiť žarty typu: "Nuž, ak Mariah zvládne vystúpenie bez jej horúceho čaju, tak ja zvládnem budúci rok" alebo "Povedali mi, že budem mať horúci čaj - najslávnejšie posledné slová roku 2017."

Carey, vedomá si svojho prešľapu, otočila všetko na žart - na sociálnej sieti zverejnila fotografiu so šálkou a popiskom: "Našla som svoj čaj!"

