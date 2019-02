OSCAR 2019: Róby z červeného koberca, výbuch plaču Lady Gaga, šľapky na pódiu aj šokujúci víťaz

Priamy prenos udeľovania cien americkej Akadémie filmových umení a vied sledovali milióny ľudí v 225 krajinách. Ceny sa rozdávali v 24 kategóriách. Počas najväčšej noci Hollywoodu sa bolo na čo pozerať - či už na červenom koberci alebo na pódiu.

Scénu vytvoril David Korins a okrem Swarovského krištáľov do nej zakomponoval neuveriteľných 40 000 živých ruží.

Na červenom koberci sa objavil vkus aj nevkus, ale aj rebelky v nohaviciach. Minulý rok prišla v nohaviciach a saku od Louis Vuitton herečka Emma Stone a bola ako čierna ovca. Tento rok nechali sukne doma viaceré dámy. Asi "najdrahšou" ženou večera bola Lady Gaga, ktorá mala na sebe šperky za 30 miliónov.

Večer odpálil Queen, potom sa už vystriedalo množstvo ďakovných rečí - plakalo sa aj smialo. Padli slová o pochopení žien, migrantov, o zbytočnosti stavania múrov, o rasizme a potrebe v prezidentských voľbách zapojiť rozum.

Zákulisie Oscar 2019: 40 000 ruží na scéne, sošky na nespoznanie a vtipní náhradníci celebrít

Druhýkrát v histórii sa stalo aj to, že večer nemal jedného moderátora.

Ako to celé dopadlo? Veľkým prekvapením bol víťaz v kategórii Najlepší film. Sošku nezískala ani favorizovaná snímka Roma ani Bohemian Rhapsody.

Najlepší film

Green Book

"Tento film sme urobili s nehou, láskou a úctou. Je to príbeh o láske k druhému človeku, prídete na to, že sme rovnakí," zaznelo z úst tvorcov. Siedmeho marca prichádza film aj do slovenských kín.

Najlepší mužský herecký výkon v hlavnej úlohe

Rami Malek (Bohemian Rhapsody)

Z ďakovnej reči: "Panebože... Moja mama tu niekde je... Ľúbim ťa. Ďakujem svojej rodine za toto všetko. Môj otec sa na mňa myslím, zhora pozerá... Som zaviazaný všetkým, čo mi pomohli sa sem dostať, čo to so mnou riskli. Ďakujem Queen, že ste mi dovolili byť súčasťou vášho fenomenálneho posolstva. Aj mnohí kolegovia herci, ste lepší ako ja, bez vás by som tu nebol... Natočili sme film o gejovi a imigrantovi, ktorý žil život podľa seba. Dnes ho oslavujeme.. Budem si tento večer po celý život po zbytok života pamätať."



Najlepší ženský herecký výkon v hlavnej úlohe

Olivia Colman (The Favourite)

Z ďakovnej reči: "Je to stresujúce. Aj smiešne... Dostala som Oscara... Byť nominovaný v tejto katagórii je veľká vec. Glenn Close (tiež nominovaná, pozn. red.), vždy si bola môj idol, vždy som chcela byť tebou. Ďakujem mojim deťom, ktoré sa doma dívajú na telku. Teda dúfam, už sa to nebude opakovať. Chcem povedať všetkým dievčatkám, ktoré si cvičia ďakovnú reč pred zrkadlom - nikdy neviete, ako to dopadne... Manžel môj, si so mnou už 25 rokov, si môj najväčší podporovateľ. Tuším, že bude plakať. Ja nie," povedala uslzená a usmiata herečka.

Najlepší mužský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Mahershala Ali (Green Book)

Z ďakovnej reči: "Chcem ocenenie venovať starej mame, ktorá ma sprevádzala po celý život. Vždy mi vždy šepkala do ucha, že ak neuspejem na prvýkrát, uspejem na druhýkrát, netreba sa vzdávať."

Najlepší ženský herecký výkon vo vedľajšej úlohe

Regina King (If Beale Street Could Talk)

Z ďakovnej reči: "Som príkladom toho, ako to vyzerá, keď niekto dostáva podporu a lásku, ďakujem ti mami, že si ma naučila, že boh sa vždy díva mojím smerom," povedala okrem iného so slzami v očiach.

Najlepšia réžia

Roma (Alfonso Cuarón)

Najlepšia filmová hudba

Black Panther

Najlepšia filmová pieseň

Shallow (Zrodila sa hviezda)

Lady Gaga sa na pódiu rozplakala. Okrem iného povedala: "Neexistuje iná osoba na planéte ako ty (Bradley Cooper, pozn.), ďakujem, že si mi veril... Tí, ktorí sa pozeráte z gauča, vedzte, že za tým stojí obrovské úsilie. Pracovala som dlho. Nejde o víťazstvo, ide o to, aby ste sa nevzdávali. Dajte do svojej práce vášeň. Nejde o to, koľkokrát vás zrazia na kolená, ale koľkokrát sa postavíte."

Najlepší pôvodný scenár

Green Book (Nick Vallelonga, Brian Currie, Peter Farrelly)

V ďakovnej reči tvorcov zaznelo: "Ak chcete ísť rýchlo, musíte ísť sami. Ak chcete ísť ďaleko, musíte ísť s niekým."

Najlepší adaptovaný scenár

BlacKkKlansman

Za tím tvorcov prehovoril ​Spike Lee a zožal standing ovation: "Naši predkovia boli otrokmi, pracovali na poli... Moje staré mamy, ktoré sa dožili 100 rokov a vyštudovali, hoci ich rodičia boli otroci. Moja mama mi pomohla absolvovať vysokú školu... Chcem pochváliť našich predkov ktorí vytvoril túto krajinu. Toto je úžasný moment. Čoskoro prichádzajú prezidentské voľby. Mali by sme urobiť morálne rozhodnutie medzi láskou a nenávisťou, urobme správnu vec, rozhodnime sa správne."

Najlepšia kamera

Roma (Alfonso Cuarón)

Z ďakovnej reči: "Ďakujem Mexiku a svojej rodine."

Najlepší cudzojazyčný film

Roma (Mexiko)

Najlepší dokumentárny film

Free Solo

Najlepší krátky dokumentárny film

Period. End of Sentence.

"Neplačem, pretože by som mala menštruáciu. Neverím že film o menštruácii získal Oscara... Dávate silu ženám po celom svete, aby bojovali za rovnosť medzi pohlaviami. Film vznikol preto, že stredoškoláci v Indii chceli urobiť zmenu... cena patrí ženám, študentkám aj učiteľkám," povedala jedna z autoriek Rayka Zehtabchi o filme, prinášajúcom príbeh študentiek, ktoré vyrábali menštruačné vložky, pretože ich mali nedostatok.

Najlepší animovaný film

Spider-Man: Into the Spider-Verse

Najlepší animovaný krátky film

Bao

Najlepší hraný krátky film

Skin

Cenu prebral John Ottman: "Toto patrí mojim rodičom, soška pôjde na ich kozub, za to, že ma podporovali. Dobré myšlienky - dobré skutky, ako povedal Fredyho Mercuryho otec"

Najlepší mix zvuku

Bohemian Rhapsody

Najlepší strih zvuku

Bohemian Rhapsody

Najlepšie vizuálne efekty

First Man

Najlepšie kostýmy

Black Panther (Ruth Carterová)

Z ďakovnej reči: "Čakala som to, už bolo na čase...," povedala so smiechom. "ďakujem za to, že ste poctili africký kráľovský rod a posilnili pozíciu žien... Táto cena je pre moju mamu, ďakujem ti, že si ma naučila rozprávať príbehy. Ty si tá superhrdinka."

Najlepšie masky

Vice

Najlepšia výprava

Black Panther - cenu prebrala Hannah Beachler. Reč čítala z telefónu s plačom: "Stojím tu silnejšia ako včera, vďaka celému tímu ,ktorý pracoval ako o život... som silnejšia vďaka svojej rodine, ktorá ma podporovala v ťažkých časoch. Ak si myslíte, že je niečo nemožné, pamätajte na radu ktorú som dostala: Urobila som, čo som mohla, a to je dosť. Ďakujem..."

