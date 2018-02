Oscarový režisér Jiří Menzel o svojej smrti: Prezradil, čo nechce aby o ňom hovorili! 

Viem, že sa nedožijem ich maturity, ale zmieril som sa s tým. Je to na krku tej statočnej baby, ktorou je moja žena. Asi je odo mňa sebecké, že to nechám na ňu – hovorí oscarový režisér Jiří Menzel (80) v exkluzívnom rozhovore pre Šarm.

Tento týždeň oslávil Jiří Menzel životné jubileum, na Berlinale uvedú jeho nový film, v ktorom sa predstavuje ako herec a dostane cenu za mimoriadny prínos kinematografii. Bohužiaľ, nemôže byť pri tom osobne. Už od novembra zápasí s vážnymi zdravotnými problémami. Jeho budúcnosť je stále neistá, aj keď manželka sem-tam zverejní optimistickú správu, že jeho stav sa pomaly zlepšuje. Dokonca tvrdila, že možno si osobne príde v prevziať cenu na filmový festival do Berlína.

V každom prípade, my sme sa s Jiřím Menzlom stihli porozprávať ešte pred tragédiou, keď v Košiciach naštudoval operu Faust a netušil, akú ťažkú skúšku jemu a jeho rodine osud nachystal.

Prečítajte si jeho rozprávanie o živote, práci, vzťahu k manželke a deťom. Želáme mu skoré uzdravenie.

Vieme, ako zaháňa smútok speváčka Katarína Hasprová. TOTO jej pomáha

Ako ste sa cítili v Košiciach?

Košice som doteraz nepoznal, ale som rád, že som dostal túto ponuku. Som prekvapený, akí sú tu ľudia srdeční. V divadlách väčšinou trocha vládne samoľúbosť, ale tu je to fajn. Veľmi pohodová práca.

Mali ste už ako dieťa vzťah k opere ?

Zlý, veľmi zlý. Mamička chcela, aby som bol vzdelaný a intelektuál, a tak ma nútila chodiť do opery, čím vo mne vzbudila odpor. Na chuť som jej prišiel, až keď som mal šestnásť-sedemnásť rokov. Ale opera Falstaff je príjemná aj pre mňa, takže ju vrele odporúčam.

Máte rád humor. Vnášate ho aj do práce?

Bez neho to nejde. Práca musí byť s úsmevom, inak je to otrava. Som za to, aby na skúškach bola pohoda. Je dôležité, aby šli účinkujúci na javisko radi, pretože vtedy sú spokojní aj ľudia v hľadisku. A to je dôležitejšie než nejaké umenie. Preto mám rád divadlo, lebo medzi javiskom a hľadiskom vznikne atmosféra, ktorú vám žiadny film, žiadna televízia nenahradia. Je to také spoločné dýchanie, zrazu sú všetci spolu… Pozrite sa na futbal. Prídete tam a zrazu v dave kričíte, jasáte alebo, naopak, pískate. Spoločné prežívanie má úžasný výsledok. A preto ľudia chodia aj do divadla, ako diváci sa zúčastnia na udalosti, ktorá ich vnútorne pošteklí.

Herečka Milka Vášáryová si odbehla do luxusného obchodu. Pozrite, čo nakupovala a ako ju predavačky obskakovali!

Spomenuli ste futbal. Ste jeho fanúšikom?

Raz sme sa prechádzali s pánom Hrabalom, práve hrali futbal, preto sme sa zastavili a pozerali. Padol gól a ja som sa čudoval, že ho neuvidím ešte raz. Bol som zvyknutý z televízie, že ho stále niekoľkokrát zopakujú. To ma trochu prekvapilo. (Úsmev.)

Momentálne máte na nohe ortézu, ale videla som aj fotky na kolieskových korčuliach.

To nie je z toho, to je už únava materiálu. Je to vekom...

Napriek tomu pôsobíte jemne a optimisticky.

Nie som tak schátraný, ako by som mal byť?

Vaše správanie je veľmi džentlmenské, čo takisto nie je v dnešnej dobe pravidlo...

Chcete povedať, že nie som nevrlý starec? Mamička mi povedala, že mám byť na ľudí dobrý, nemám byť nafúkaný a aj keď na to nemám dôvod, mám sa tváriť príjemne. V starobe nakoniec človek sám príde na to, že nemá zmysel robiť si starosti s niečím, čo nemôžete zmeniť. Mám šťastie, mám pekný život, naozaj som neoprávnene a nezaslúžene šťastný...

Dara Rolins sa podelila o INTÍMNY zážitok, ktorý dopadol inak, ako jej priateľ očakával. A TOTO prezradila o Rytmusovi

Veríte na osud?

To nie, ale ja viem o sebe viac než vy o mne a viem, že Pán Boh nie je veľmi spravodlivý. Ku mne je určite viac dobrý, než by mal byť. A sám sebe to závidím.

Keď ste dostali Oscara, vôbec ste nespyšneli...

Mamička mi povedala, že to nemám dať najavo. Môžem byť nafúkaný, ľudia to však nesmú o mne vedieť.

Vašou dlhoročnou priateľkou bola režisérka Věra Chytilová. Ovplyvnila vás v niečom?

Aj tá ma vychovávala. Doučovala ma to, čo mi naši nepovedali. Ako napríklad to, že muž si má sadnúť, až keď si sadne žena, má otvárať dvere, ak má žena cigaretu, pohotovo musí ponúknuť zapaľovač, má dolievať víno… To, že muž má byť džentlmen, ma učila Věra. Aj to, akí sú tí chlapi hlúpi. A v čom sú zraniteľní.

Tak prezraďte v čom.

V tom, že stratia rozum. Sex ich tak ovládne, že niekedy urobia hlúposti. A keď je ženská múdra, vie s nimi manipulovať. Aj keď som to vedel, aj tak som sa nechal... Věra bola múdra a mala veľa životných skúseností. Nikdy sme spolu nič nemali, bola moja akoby vychovávateľka a ja som jej robil garde. Boli sme priatelia.

Adela Vinczeová priznáva: Ešte som sa nezbavila STRACHU

Vyrastali ste so sestrami, takže ste boli stále v ženskej spoločnosti?

Áno, a som v nej doteraz, mám ženu a dve dievčatá, a je to to najlepšie, čo môžem mať.

Do manželského chomúta ste sa dostali až vo vyššom veku. Vnímate to tak, že tento vzťah už stojí na iných hodnotách?

Určite, mal som šťastie, že som nemusel byť nikdy ženatý a vzal som si až osobu, s ktorou stojí za to prežiť pár rokov života. Je hlúpe hovoriť to o vlastnej žene, ale ona je skvelá.

Vy ju veľmi ľúbite...

Áno, je to však ešte lepšie než milostné vzplanutie. To už bolo. Teraz ide o to, že si človeka vážite a nielen o to, že je to pekná „holka“. Aj to, ale oveľa dôležitejšie je, že máte dôvod si ju vážiť. To niektorým manželom chýba.

Takže pri vstupe do manželstva by malo byť okrem lásky aj trochu rozumu?

Treba vidieť toho druhého zdravými očami, nejde len o to, že ona mala trošku krajší zadok a on bol frajer. O to nejde… Preto sa teraz manželstvá častejšie rozpadávajú. Nemá ísť len o prvotnú fyzickú príťažlivosť, o sex, dôležité je držať spolu aj neskôr. V minulosti nebolo náhodou, že sa ľudia brali z rozumu, nie z lásky. Láska je krásna vec, ale to je iba vábidlo. Dôležitý je rozum. Neviem, či má moja žena ten rozum, aby bola so mnou, ale ten rozum preto, aby bola so mnou, ja mám. Nie preto, lebo je pekná, ale preto, lebo je rozumná. Je múdrejšia než ja. Som šťastný nielen preto, lebo moja žena je pekná, ale má aj oveľa vyššie kvality.

ŠOK Zlatý slávik Karel Gott opäť skončil v nemocnici! Je to skutočne také vážne?

Deti ste mali v pomerne vysokom veku. Neľutujete to, že predsa len mohli prísť skôr?

Ale to by som ich nemal s touto ženou! A to by som nechcel. Viem, že sa nedožijem ich maturity a svadieb, ale zmieril som sa s tým. Viem, že je to na krku tej statočnej „holky“, ktorou je moja žena, na nej to leží. Asi je odo mňa sebecké, že to nechám na ňu...

Je vo vzťahu dôležitý vek?

Mohol by som povedať, že nie, ja som oveľa starší než ona. Ale je, pre ňu. Ona je na deti sama, bohužiaľ, už tu nebudem, keď budú potrebovať rady… Nemám chuť byť ako storočný niekom na ťarchu, nemohúci. Chcem umrieť zdravý, to je najlepšie. Nechcem, aby hovorili – chvalabohu, už je po ňom.

Myslíte si, že toto by si dovolil niekto povedať?

Možno by sa to neodvážil povedať nahlas, vnútri však určite. Mne dlho odchádzal „tatínek“ a mamu to stálo zdravie. To nechcem. Ja mám doteraz krásny život a nechcem ho zoškliviť sebe ani nikomu inému smutným odchádzaním… Predtým to za nás riešila príroda, ale teraz máme doktorov, ktorí nás umelo držia pri živote. Ja chcem, aby moje manželstvo zostalo zdravé. Aby ma moja žena nemusela nikde voziť, kŕmiť, starať sa a tak ďalej. Chcem, aby sa mojej žene uľavilo, keď umriem. Mám pekný život, prečo by som ho mal kaziť sebe a ostatným, len preto, lebo by som na tom trval? Nič lepšie človeka potom nečaká, len zostup. A ten je smutný a škaredý. Možno sa mi to teraz hovorí, lebo mi celkom nič nechýba, možno o nejaký čas mi bude ľúto odísť. Teraz som v situácii, že človek má právo odísť.