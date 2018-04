Otec troch detí Milan Ondrík zažil menší šok. S týmto naozaj nepočítal

Za svoju hereckú kariéru stvárnil už mnoho postáv. No ako sám tvrdí, rola otca je tá najkrajšia. S polovičkou Zuzanou majú syna Adama a dcéry Alžbetku a Anežku. Štvrté vraj už neplánujú. „Máme čo robiť s troma. Tým, že som stále v divadle alebo natáčam, veľa vecí je na Zuzaniných pleciach,“ priznáva vyťažený herec. Keďže býva v Nitre, ráno ešte pred tým, ako ide pracovať do Bratislavy, snaží sa deti rozviezť do školy a škôlky. Keď stíha, zabehne aj na rodičovské združenie. Na tom poslednom sa dozvedel o synovi vec, pre ktorú si sám musel vstúpiť do svedomia.

V mokrých tričkách

Herec sa nám priznal, že má niekoľko zlozvykov a jeden z nich sa už nalepil aj na syna Adamka. „Stále si žužlem v ústach tričko. Hlavne keď premýšľam. Stane sa, že ho mám nielen mokré, ale aj dierku si spravím. Nuž a presne takto, s výstrihom trička v ústach, som v triede čakal na synovu učiteľku, ktorá si ma a ešte jedného rodiča nechala po rodičovskom na súkromnú konverzáciu. Z dlhej chvíle som jej nakukol do papiera s poznámkami, kde mala poznačené, že Adamko Ondrík si stále žužle tričko. Okamžite som ho vypľul z úst. Bolo mi aj do smiechu, ale bol to aj šok,“ krúti nad sebou hlavou.

Chutné nechty

Úprimne však priznáva, že to nie je jediný zlozvyk, ktorý by od neho mohli deti pochytiť. „No ešte horšie je, že si ohrýzam nechty. Viem, že je to nechutné, neviem sa však toho zbaviť. Mám to od mala a aj som sa snažil proti tomu bojovať a kúpil som si takú trpkú vodičku, lenže mi časom začala celkom chutiť,“ smeje sa.

Motiváciu však má vo svojej partnerke. „Zuzka si tiež obhrýzala, ale minule som si všimol, aké má už pekné nechty. Ale ja to mám ťažké, lebo presne viem, kedy to robím – za volantom, keď sa sústredím a hlavu mám úplne inde ako moje konanie.“

Rozplakal dcéru

Neurotické prejavy často súvisia s prepracovaním. Možno aj preto sa herec chystá zvoľniť pracovné tempo. Možno tento postoj ovplyvnili aj predchádzajúce týždne, keď viac ako dva mesiace natáčal na Orave nový film a rodine veľmi chýbal. ,,Telefonovali sme stále, ale videl som ich len na monitore. Ku koncu som cítil, že je to zlé a na Zuzku je toho už veľa. Keď ma dvojročná Anežka zbadala na monitore, začala plakať, pretože som sa jej pripomenul. Niekedy Zuzka musela skončiť hovor, pretože malá sa nedala utíšiť. O to viac som rád, že som už doma a zase budem deti vyvážať do škôlky a školy. Toto ja mám veľmi rád…“