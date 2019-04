OTO 2019: Viktor Vincze to nevydržal a využil situáciu. Urobil to Adele opäť!

Kým sa do seba nezaľúbili a nezačali randiť, Viktor Vincze bol pomerne aktívny na sociálnych sieťach. Adela sa, naopak, nikdy netajila tým, že nepotrebuje zdieľať svoje súkromie s celým svetom a vlastne na to nemá ani čas. Po svadbe sa stiahol aj moderátor, ale predsa len občas sa podelí s fanúšikmi so svojím názorom alebo emóciou. Napokon, práve cez facebook spôsobil rozruch, keď sa zastal svojej manželky po tom, keď mu už prekypela trpezlivosť v súvislosti s otázkami ohľadom tehotenstva. Vyšiel von s tým, že "na vine" nie je Adela ale práve on, pretože jeho spermiogram nie je zďaleka v poriadku.

Moderátorka sveta

Sociálnej siete sa Viktor nechce vzdať a využíva ju na vyjadrenie lásky a obdivu k Adele. Keď napríklad v marci 2017 moderovala Českého leva, k Adelinej fotke na sociálnej sieti napísal: „Ona a dlho nikto. Top žena a moderátorka sveta. My fiancé,“ napísal na instagrame vtedy ešte snúbenec Adely Banášovej. Keby sa dalo, určite jej udelí sošku v kategórii „najlepší ženský výkon v živote Viktora Vinczeho.“ O pár dní po moderovaní Českých levov si Adela doniesla domov hneď dvoch OTO-v. Viktor sošky odfotil a napísal k nim vyznanie: "ONA je jednoducho FENOMÉN. Každý je vraj nahraditeľný, ale ONA nie. Je pre mňa darom z nebies. Obdivujem a milujem ju každou bunkou."

Urobil to znova

Teraz využil situáciu opäť a na instagrame sa pochválil spoločnou fotografiou z galavečera OTO, z ktorého si jeho manželka odniesla sošku v kategórii Moderátor/ka zábavných programov. Majster vo vyznávaní lásky odfotil Adelu vo výťahu s OTO-m a napísal: "To nie je cena len za dokonalú moderáciu. Ona je svetlom, ktoré svieti na tisíce životných ciest, vrátane mojej. Fenomén." A pridal samozrejme srdiečko. Hovorí sa, že ak takýmito úžasnými vyznaniami neplytvá, sú korením vzťahu. Na druhej strane, ak ich žena počúva hoci aj každý deň ale sú doplnené aj skutkami, tak prečo ich nemať ku každým raňajkám?

