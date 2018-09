Otrasená Ada Straková. Od smrti Jany Kocianovej († 72) nevie prestať myslieť na to, čo sa stalo v jeden dávny večer

S Janou Kocianovou, ktorá po štvorročnom boji podľahla rakovine, sa prišlo v piatok do bratislavského krematória rozlúčiť množstvo ľudí. Nechýbala ani bývalá hlásateľka a moderátorka Ada Straková. Rovnako aj mnoho iných, aj ona bola šokovaná odchodom speváčky pretože nevedela, že je na tom zdravotne tak zle.

Po obrade sa nám zdôverila so svojimi pocitmi. Keď sa dozvedela, že Jana Kocianová zomrela, v tom momente sa jej vybavil Dom kultúry v Istebnom, asi rok 1973. Vtedy tam bol festival populárnej piesne, niečo ako predzvesť Bratislavskej lýry. "Cestovala som tam ako moderátorka autom spolu so známym hudobným skladateľom Pavlom Zelenayom. Čítala som si scenár a natrafila som na meno Jana Kocianová. Opýtala som sa, kto to je. Janka vtedy nebola tak známa. V roku 1968 totiž vyhrala Zlatú kameru a odišla spievať na západ, potom bola v Prahe," spomínala Ada Straková. "Paľko Zelenay mi povedal: Priprav sa, to je žena s takým hlasom, aký na slovenskej pop scéne nie je. A ja si ju tak pamätám! Uviedla som ju, ona zaspievala a hľadisko bolo pár sekúnd v nemom úžase, až potom začali ľudia tlieskať. Nahrnuli sa tam naši skladatelia a textári, no a pre Janku to bol odrazový mostík. Je to najjasnejšia spomienka na ňu, pretože v ten večer sa rozbehla jej hviezdna kariéra," hovorí.

Vystúpenie speváčky sa jej vtedy tak emočne dotklo, že si dokonca pamätá aj to, čo mali na sebe obe oblečené. "Odkedy viem, že Janka už nie je medzi živými, tento obraz mám pred očami, či ráno vstávam alebo si večer líham," priznáva.

Naposledy sa stretli v bratislavskom Zichyho paláci v máji, keď Pavol Zeleny oslavoval deväťdesiatku. Sedeli vedľa seba a Ada Straková sa opýtala, kedy rozbehne opäť koncerty. "Dúfala, že vy to mohlo byť už na jeseň, už cvičila pomaly hlasivky," povedala moderátorka. "Je mi za ňou neuveriteľne smutno, pretože bola nielen obrovská profesionálka ale aj priamy a rovný človek, báječná žena... Nikdy na ňu nezabudnem. Nikdy," povedala so slzami v očiach.

Každú minútu

Jana Kocianová pred okolím o svojej chorobe nehovorila. Preto mnohí, ktorí boli na pohrebe, netajili šok. "Chorobu tajila, obdivujem ju. Patrila medzi ľudí, ktorí nechcú svoje okolie ani blízkych, ktorých majú radi, zaťažovať. Aj svojho manžela, ktorého milovala a ktorý jej pomáhal znášať mnohé veci vďaka zmyslu pre humor, chcela chrániť ," dodala smutne.

"Je mi hrozne smutno, že moji rovesníci takto odchádzajú, je to veľmi šokujúce. Aj preto treba žiť a užívať si každú minútu života, každý jeden deň, pretože nikdy neviete...," uzavrela zdrvená Ada Straková.