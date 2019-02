Označili ju za opitú a zdrogovanú. Jana Kirschner priznala, že sa na seba nemôže pozerať, lebo...

Speváčka, ktorá roky žije vo Veľkej Británii a na Slovensko si len občas odskakuje, dlho premýšľala, či má do speváckej šou ísť. „Moja manažérka mi raz zavolala, že prišla taká ponuka a či ju môže rovno zrušiť. Povedala som jej: Vieš čo, počkaj ešte pár dní a ja si to premyslím.

Chodila som ulicami Londýna a premýšľala, či ísť alebo nie. Či vôbec chcem vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a navyše, keď sa objavím na obrazovke, ľudia si môžu myslieť, že som osem rokov nič nerobila a odrazu som sa vynorila. Opak je však pravdou. Ja vôbec nemám pocit, že som nič nerobila, ale že to bolo moje najzaneprázdnenejšie obdobie,“ hovorí. „Keď prišiel Voice, mala som pocit, že mám urobiť niečo, čo odo mňa nikto nečaká,“ opisuje svoje rozhodnutie. Určite ani ona nečakala, čo sa stane po spustení prvého dielu. Sociálne siete sa okamžite naplnili nemilosrdnými komentármi a otázkami, či speváčka niečo berie alebo sa posilnila alkoholom. Diváci jej vyčítali neustále prehadzovanie vlasov, afekt, grimasy a celkovo neprirodzené správanie. V komentároch zachádzali až tak ďaleko, že hovorili o nej ako o hanbe Slovákov.

Ako Johnny Depp

Speváčka je sklamaná, že diváci jej „šou“ v šou nie úplne pochopili. „Vo výberoch naslepo sme sa s tvorcami snažili priniesť divákom maximum emócií. Množstvo situácií a reakcií na ne bolo posunutých ,trochu ďalej‘. Sme predsa len v televíznej šou. Chcem však zodpovedne povedať, že všetci koučovia sme v The Voice s úprimným a otvoreným srdcom,“ reagovala speváčka. Vysvetlila aj prehrabávanie vlasov, na ktoré je mnoho divákov alergických.

„K reakciám na to, že si prehrabujem vlasy, môžem povedať len jedno. Máte pravdu, vlasy si počas prvých dielov prehrabujem naozaj často, nie je to úplne šťastné, ale patrí to ku mne,“ hovorí jednoducho. Zároveň dodáva, že ona sama sa na seba nepozerá. „Viete, ťažko sa na seba díva. Ja som čítala, že ani herec Johnny Depp nechodí na svoje premiéry. Ja to mám podobne. Ja som to už prežila a teraz nech to prežijú televízni diváci. Je pravda, že neviem, ako to nastrihajú, ale ani napriek tomu to nebudem sledovať. Mám to odžité a pre mňa sa to už všetko stalo. Teším sa na to ďalšie kolo a od decembra premýšľam, čo s tými ľuďmi. Posledné roky sa totiž venujem aj producentským veciam v štúdiu a teším sa, ak im budem môcť pomôcť,“ plánuje.

Pomedzi prsty

Speváčka nám suverénne povedala, že má veľmi dobrý a originálny tím. „Myslím si, že každý priťahuje istý druh ľudí a že aj tí, ktorí si nás do šou vybrali, vedeli, prečo to spravili. Na druhej strane, keď človek počuje stodvadsať ľudí v priebehu štyroch natáčacích dní, vyžaduje si to veľkú pozornosť a sústredenie. Preto nie je vylúčené, že niektoré veľké talenty nám pretiekli pomedzi prsty. Nemyslím si, že sme takí dokonalí, aby sme našli každý talent v tej kope ľudí,“ priznáva speváčka. Ak sa za spevákom na kresle otočí viacero koučov, začína sa boj a presviedčanie porotcov, aby si talent získali do svojho tímu.

Som ja horšia?

A akú taktiku na výber mala Jana? „Niekedy som zacítila, že to je môj človek a presviedčala som ho všelijako, že ho chcem a musí byť môj. Akoby som cítila, že ho aj dostanem. Ale ak už presviedčaš dvadsiateho človeka, už ti dochádzajú argumenty, už sa nechceš opakovať. Má to byť aj televízna zábava a niekedy sa už unavíš a kolega ti ho vyfúkne,“ vysvetľuje. Speváčka tvrdí, že pred začiatkom súťaže si vravela, že nebude súťaživá, ale vraj sa tomu nedá vyhnúť.

„Aj môj muž mi povedal: Uži si to, o nič nejde. Ale v danú chvíľu sa nevyhneš súťaživej emócii či prejavu. Navyše vedľa mňa sedia traja chlapi a vravím si, čo som ja horšia? (Smiech.) Nie je to ľahké, keď traja muži začnú vyťahovať svoje tromfy. Ale my ženy zase máme iné taktiky. My nevyťahujeme zbrane typu: Hral som pred toľko tisíc ľuďmi a mám toľko videní na Youtube, či spieval som tam a tam. Veľmi zriedka sa mi stalo, že som sa takto predala pred ľuďmi. Jediný okamih, keď som sa išla pochváliť, sa otočil proti mne. Veď uvidíte a dúfam, že to dobre vypáli aj v telke,“ hovorí opatrne po doterajších nepríjemných komentároch.

Odborníčka ju odhalila

Na kritizovaný neverbálny prejav Jany Kirschner sa pozrela aj odborníčka na neverbálnu komunikáciu Nora Lauková. Podľa jej slov speváčka uvoľňuje napätie z vnútorného emočného prežívania. „Jej prejav prezrádza, že u nej dochádza k častým pnutiam z energickosti, vnútornej nestability.

Nával emócií si do určitej miery speváčka znižuje prostredníctvom dotykov. Pre ňu sú vlasy a dotyky hlavy stabilizačným prvkom. Môžeme to pozorovať intenzívnejšie v situáciách silného záujmu, kde obidve ruky silno stabilizuje na vlasoch a hlave. V prípade prehŕňania vlasov ide aj o uvoľňovanie napätia z tepla, ktoré je intenzívnejšie v rámci upútania pozornosti na jej osobu. Jej je tento pohyb vlastný najmä pri energickosti a vnútorných pnutiach.“

Aj ona si zlizla kritiku

Podobnú spŕšku kritiky musela prehltnúť aj speváčka Katka Knechtová. Pre ňu bolo takisto krokom doneznáma účinkovanie za porotcovským stolom v SuperStar. Nezabudnuteľné sú jej výroky: „Ja fakt, keď mám nejakú hlístu v riti, tak teraz definitívne vyšla von,“ alebo „Paľo, vráť sa do svojej kože! Aj predkožky, či čo to máš.“ Vrcholom bolo, keď povedala účinkujúcemu, že je prototypom speváka bez citu a obáva sa, že nebude dobrý ani v posteli, keď takto spieva.

Vtedy ju však podrazila televízia – speváčka si totiž hneď uvedomila, že prestrelila a ospravedlnila sa. Spevák to prijal. To však už na obrazovke vidieť nebolo. S účelovým strihaním programu skrátka treba rátať. Katka Knechtová počas šou Šarmu priznala, že na negatívne komentáre divákov sa pripraviť nedá: „Viete, že to príde, no a keď to príde, zabolí to. Ale aj na to sa snažím pozerať pozitívne. Nemôžem sa predsa páčiť každému… A viete, každé čudo trvá tri dni. SuperStar sa skončí a život ide ďalej.“ Podobne je to aj s Janou Kirschner.