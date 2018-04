Paľo Habera sa stretol so svojou Danielou. FOTO veľa napovie

Hudobník, ktorý je teraz na očiach kvôli speváckej súťaži SuperStar sa rozhodol vypnúť a dať si pauzu. A nie hocijakú. "Relax s mojím slniečkom," napísal na instagrame k idylickej fotografii, na ktorej sedí na pláži pri mori. Jeho partnerka Daniela Peštová ho zozadu nežne objíma.

Zo záberu sála absolútna pohoda. Režisér SuperStar Pepe Majeský to nevydržal a nechal relaxujúcemu kolegovi odkaz s tromi smajlíkmi: "Neprovokuj".

Dvojici to stále veľmi pristane a vyzerá to tak, že ich vzťahu neustále lúčenie sa a opätovné vítanie neubližuje. Daniela sa, ako je známe, predčasom totiž odsťahovala s deťmi späť do Ameriky, kde predčasom žila. Odlúčenie však môže byť korením vzťahu.

Ukázala niečo iné

Daniela sa na svojom instagrame rozhodla zdieľať namiesto partnera niečo iné. Najskôr spropagovala legínsy, v ktorých na dovolenku letela a potom na pláži skôr šperky a dokonalú postavu v pekných plavkách. Nuž, biznis je biznis.

