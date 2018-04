Pamätáte si Adrianu Sklenaříkovú ešte TAKTO? Topmodelka priznala, že rieši vrásky a prepadla panike

Zdá sa, že topmodelka vedie dokonalý život. Má obdiv mužov a žien na celom svete, okrem modelingu sa uplatnila aj ako herečka, vo Francúzsku moderuje vlastnú televíznu reláciu a pred pár týždňami vydala knihu o zdravom životnom štýle. A šťastná je aj v súkromí. V druhom manželstve s Aramom Ohanianom im chýba len jediné – dieťa.

V očakávaní

Po tom, čo sa Adriane minulý rok podarilo otehotnieť, no v siedmom týždni o bábätko prišla, začali s manželom uvažovať o adopcii. Podľa najnovších správ sa jej však teraz znovu podarilo otehotnieť. Podľa jej slov však stále platí, že ak by sa niečo skomplikovalo a do päťdesiatky by nemali s mužom vlastných potomkov, vrátia sa k úvahám o adopcii.

Prepadla panike

Krásna modelka netají, že ani jej nie je jedno, že roky utekajú a vrásky pribúdajú. Prízvukuje, že byť modelkou neznamená nemať komplexy a zlé dni. „Dosť riešim vek. Po štyridsiatke som na chvíľu prepadla panike, čo teraz, keď zmizne krása? Našťastie, život je tak dobre zariadený, že s vekom prichádzajú aj skúsenosti. Už viem, kde mám svoje miestečko, čo mi dodáva sebavedomie, a tak mám zrazu vo vrecku aj niečo iné než len vizáž.“