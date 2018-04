Páni, blíži sa k osemdesiatke a pozrite, ako jej to pristane!. Ako to  Emília Vašáryová robí?

Už od jej hereckých začiatkov sa ju nedalo prehliadnuť. Krása a pôvab, ktorý jej aj s pribúdajúcim vekom ostal, je závideniahodné. S imidžom jej roky pomáhal jej zosnulý manžel Milan Čorba, ktorý patril k jedným z najlepších kostýmových výtvarníkov. Umelec, bohužiaľ pred takmer štyrmi rokmi podľahol zhubnej chorobe. Herečke dnes so šatníkom vypomáhajú jej blízky a známi.

Koniec investíciám

Emília nepatrí medzi dámy, ktoré majú potrebu vyraziť do obchodov a nakupovať kozmetiku či oblečenie. „Ja už do seba veľa neinvestujem. Skončila som s tým, pretože do oblečenia som už dala toľko peňazí. Keď niečo potrebujem, obraciam sa kade-tade, nech mi pomôžu zohnať potrebné veci,“ vysvetľuje.

Trendy nesleduje

Herečka si zaspomínala aj na to, že už v mladosti sa jej páčila jednoduchosť. „Nikdy som nebola výstredná. Ani v mladšom veku by mi nenapadlo byť vyzývavá, nevidela som na to žiaden dôvod,“ priznáva. Dodala, že módne trendy vôbec nesleduje a v skrini má iba to, čo potrebuje. „Navyše, ja sa vždy obliekam podľa programu. Keď viem, že idem z domu preč na dvanásť hodín, napriek tomu, že mám rada sukne, s potešením siahnem po nohaviciach,“ potvrdila, že pohodlie v móde je u nej na prvom mieste.