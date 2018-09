Páni, TOTO nemyslí vážne! Juraj Šoko Tabaček sa pochválil životu nebezpečným koníčkom

Inkognito sa vracia s premiérovými časťami a chýbať nebudú ani obľúbení hádači. Stálu partiu čoraz častejšie dopĺňa aj komik Juraj „Šoko“ Tabaček. Ako nám však prezradil, na popularitu ľudí v uliciach si doteraz stále zvyká. „Je to vec, na ktorú si človek azda nikdy nezvykne, no na druhej strane to do istej miery zasahuje aj do súkromia. Myslím však, že je dôležité, aby ľudia cítili, že nie som nevychovaný a neviem sa s nimi odfotiť či prehodiť slovo,“ prezradil pre televíziu JOJ.

Náhodné stretnutie

Šoko len nedávno oslávil svoje 39. narodeniny. Tvrdí však, že na tento vek sa rozhodne necíti a je plný energie a elánu. Dôkazom je aj jeho energické a riskantné hobby. Nedávno sa pri jednej z nich napríklad náhodne stretol s tatranským reportérom televízie JOJ s Jožom Kubánim. „Vedel, kto som, dokonca som v jeho tvári vedel prečítať niečo také ako jeho potešenie. Reagoval veľmi pozitívne,“ spomína Šoko. Nešlo však o obyčajný výlet. Obe televízne tváre sa stretli na Lomnickom sedle, kde sa spolu s kamarátom nastupovali na ferratu a odtiaľ šli na Lomnický štít. Na rozdiel od väčšiny ľudí sa tak vyhli lanovke, ale išli po svojich.

„Toto sú úplne iné zážitky, ako z lanovky. Tento rok sa mi už podarilo vyliezť na Gerlach, kde som však nebol prvý raz. Sú to veci, ktoré naozaj potrebujem preto, aby som si vyčistil hlavu a odtrhol sa od toho, čo sa deje v dolinách. Človek tam má možnosť byť sám so sebou,“ prezradil.

Šoko však priznal, že hoci nie je úplný horolezecký amatér, aj on sa občas cíti neisto. Strach tu však podľa neho musí ísť bokom. Zradné sú vraj okamihy, kedy človek dostane stres alebo paniku a preto je dôležité zachovať si pokojnú myseľ.