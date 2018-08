Peklo na dovolenke: Karin Haydu prepadli a okradli!

Herečka už má jednu letnú dovolenku za sebou, v júni si s dcérou Vanesou užili Francúzsku riviéru a aktuálne relaxuje v Chorvátsku. Pred pár dňami preniklo na verejnosť, že po rozchode s Rastislavom Podhorcom, ktorý sa prevalil v máji, sa Karin zahľadela do športovca, bývalého hokejistu Tibora Višňovského. Pred mesiacom sme s ním nachytali herečku na výlete pri Neusiedler See v Rakúsku. Podľa našich informácií v rovnakom čase v Chorvátsku dovolenkoval aj Tiborov slávnejší brat Ľubomír, ktorý si vraj s rodinou užíval na prenajatej jachte. Namieste je teda otázka, či si Karin vychutnávala spoločnú plavbu s priateľom a rodinou jeho brata?

Po rozchode prichytená v zahraničí s novým mužom. Karin Haydu sa maskovala dokonale!

Prepadnutie

„Neplavím sa s nimi, som tu s dcérou,“ odkázala nám. Prezradila nám však inú drámu, ktorú vášnivá cestovateľka zažila na inej dovolenke, v jej obľúbenom meste v Barcelone. „S vtedy ešte priateľom, teraz už exmanželom Petrom, sme prešli celú Európu autom. Najazdili sme 12 600 kilometrov, väčšinou som šoférovala ja a bolo to úžasné. Bolo to spontánne, od ničoho sme neboli závislí. Nemali sme dopredu rezervované hotely, vždy sme ostali tam, kde sa nám páčilo. Nič nás netlačilo, nemali sme žiadne časové obmedzenia. Takže aj v Barcelone sme pobehali nočné mesto a potom sme išli hľadať hotel. Chodili sme a chodili, no všetko bolo plné,“ spomína Karin, ako sa ocitli v prístave.

„Je tam čínska štvrť, kde to nebolo bezpečné. Všimli sme si, že skupinka troch mladých mužov sa zapozerala, keď zbadali trošku lepšie auto. Zastali sme na červenej a zrazu nám jeden z nich klopkal na okno a ukazoval na predné koleso. Peťo sa zľakol, že s ním niečo máme, ale ja som to hneď vyhodnotila ako klasickú ,odrbávačku‘. Priateľovi som opakovala, nech si to nevšíma a vyrazí. Vtedy sme ešte nemali v aute centrálne uzamykanie, takže bolo otvorené a mladík zrazu otvoril dvere. Zľakla som sa, že ide Peťa bodnúť nožom, tak som sa natiahla, chcela som mu pomôcť zavrieť dvere, ale ten chlap tam dal nohu. Napokon však Peťo dvere vytlačil a chalan zdrhol. No auto za nami začalo trúbiť a kričať na nás: vaša batožina! Mali sme totiž úplne plné aj zadné sedadlo, kufre prekryté dekou a na vrch som si dala kabelku. Šťastie bolo, že päť minút pred tým, ako sme sadli do auta, sme si rozdelili kreditky a hotovosť na polovicu.“

Ukradnuté pasy aj šminky

O to, čo bolo v jej kabelke, však prišli. „Kým nás jeden zabával, druhý kradol cez zadné dvere. Typické odpútanie pozornosti... Mali sme tam pasy, ešte sme chceli ísť na Gibraltár a do Afriky, na zastupiteľstve nám však dali dočasné doklady, s ktorými sme sa do troch dní museli vrátiť. Síce sme sa od zvyšku plánovanej cesty nedali odradiť, ale do afrických krajín sme už nešli.“ Karin so smiechom priznáva, že najviac z celej krádeže jej bolo ľúto líčidiel. „To ma najviac mrzelo, že mi zmizli šminky, takže na druhý deň som hneď nabehla do obchodu a všetko si dokúpila. Ešte som bola rada, že foťák som krátko pred incidentom dala dopredu do priehradky. V kabelke sme mali iba tri filmy, v ten deň sme navštívili Sagradu Familiu a zoo. Pre istotu sme si návštevu zoo zopakovali, ja zvieratká môžem kedykoľvek.“

Zlodejom v pätách

Spomienky na fotkách teda zachránili, herečke sa však prejavila akčná povaha, a keď zbadala smetiarske auto, vybrala sa v jeho pätách. „Napadlo mi, že zlodeji moju kabelku určite vyhodili, veď načo by im bola. Išla som teda za smetiarmi, či ju nenašli. Za ten čas, čo som naháňala smetiarov, išiel Peťo na políciu. Tam mu hneď prikázali odvolať ma z akcie s varovaním, že by som mohla dopadnúť aj horšie. Vrátila som teda za ním na políciu, kde každú chvíľu pribúdali noví okradnutí. Ozval sa vo mne cit pre spravodlivosť a povedala som si, že to nenechám len tak.“

Karin sa vybrala k všetkým atrakciám, kde chodievajú turisti. Pred Gaudího vilou sa jej podarilo odhaliť podozrivých. „Pozerala som po zlodejoch. Už keď som videla, že majú šiltovku, tenisky a foťák, ktorý poslednú fotku urobil v osemdesiatom druhom, vedela som, že to je zlodej a nie turista. Nafotila som všetkých pre mňa podozrivých a odniesla som celý film na políciu. Zo siedmich, ktorých som odfotila, šiestich poznali ako ,staré firmy‘. Mňa len štvalo, prečo by mali byť ďalší ľudia okradnutí.“

