Petra Polnišová odhalila skutočný vzťah k Šebovej! Prečo si TOTO robia?

Po dlhšom čase sa obe komičky objavujú spolu na obrazovke. Prijali totiž post kapitánok v novej šou o klamaní. Ponuku však zvažovali, keďže obe majú malé deti. Zuzana má doma ročného Rudka a Petra šesťročného Félixa a osemročného Simona, ktorých má po rozchode s ich otcom v striedavej opatere. Ani jedna to teda nemá jednoduché, napokon však kývli, pretože intenzívna spolupráca im už chýbala.

Skočili si do vlasov?

„Dlho sme sa radili, ako to zvládneme, lebo obe sme mamy. Prvá naša podmienka bola, aby sme sa popri nakrúcaní stíhali venovať rodine. Zavážilo aj to, že veľmi rady spolu robíme. To herec zažije iba párkrát za život a len s niekoľkými ľuďmi môže mať také silné puto. Navyše, keďže sa dobre poznáme, sme k sebe aj nemilosrdné a uťahujeme si zo seba, ako si to dovolia len ľudia, ktorí sa zbožňujú,“ priznáva Petra.

„Fungujeme na móde, že ja o Zuzke veľa viem, poznám jej neduhy aj pozitívne stránky, a tak do seba rýpeme. Doberáme sa nielen v telke, ale aj v súkromí...“ smeje sa. Herečky sa vraj nikdy nepohádali. „Fakt sa nenašla situácia, aby sme si skočili do vlasov. Aj keď na veľa vecí máme rozdielny názor, obe sme, našťastie, zmierlivé povahy. A Zuzka je ešte oveľa pokojnejší typ ako ja, ktorá mám emócie na tanieri. Vždy sme však našli spoločnú cestu, veď je to v poriadku, že jedna to vidí tak a druhá inak.“

Deti ich rozdelili

Odkedy sa aj Zuzana stala mamou, ich stretnutia boli veľmi sporadické. „Zuzka má dieťa v celkom inej vekovej kategórii ako ja. Prežíva Rudkov prvý rôčik a rieši samé milé veci, kým ja musím tých svojich šakalov dávať vybehať ako chrty. Takže sa teraz nestretávame tak často ako predtým, hoci, samozrejme, občas na kávu zájdeme,“ približuje Petra. Zriedkavé stretávanie im teraz obom padne celkom vhod vraj aj preto, aby si neprezradili historky, čo zažili, a v novej relácii nemali šancu oklamať jedna druhú. „Navyše, Zuza je skvelý klamár. Asi je to aj tým, že sa venuje herectvu. I keď taký športovec Tomi Kid, čo ten dával v súťaži! Má totálnu poker face a je aj mimoriadne vtipný,“ spomína Petra na ľudí, ktorí ju už v relácii nachytali.

Hlavne byť úprimný

Zuzana naozaj nie je pre Petru len dobrá kolegyňa. Bola jej veľkou oporou, aj keď sa jej rozpadol vzťah s otcom jej synov. S francúzskym publicistom Matthieuom Darrasom (39) tvorili pár od roku 2009. Napriek tomu, že Petrin muž často cestoval do zahraničia, dlho mali harmonický vzťah, o to väčší bol šok, keď v roku 2017 priznali, že sa rozchádzajú. Petra vtedy o rozchode veľa neprezradila, zdá sa však, že čas naozaj lieči všetky rany a obľúbená komička nedávno v rozhovore pre Šarm pootvorila trinástu komnatu.

„Snažíme sa byť milujúcimi rodičmi napriek tomu, že sme rozídení. Radila som sa s niekoľkými psychológmi a všetci odborníci mi potvrdili, že k deťom treba byť úprimný, iba im treba všetko povedať v ich jazyku. Zatĺkanie cítia oveľa viac, ako si myslíme. Chlapcom sme sa preto snažili situáciu vysvetliť, chceli sme, aby vedeli, na čom sú.“ Partneri sa napokon dohodli na striedavej starostlivosti, a tak Petra môže bez problémov opäť intenzívne nakrúcať so Zuzanou.