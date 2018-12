Petre Vajdovej už nič nestojí v ceste k SOBÁŠU. Tieto Vianoce budú pre ňu najkrajšie

Keď sa Petra Vajdová postaví na dosky divadla, vydá zo seba všetko, rovnako je to so športom, ale aj s láskou. Keď sa zamiluje, je to naozaj. Doteraz však nemala šťastie na vážny dlhotrvajúci vzťah. „Muži, o ktorých som si myslela, že sú praví, boli zadaní, a nevyšlo to. Ale nemám veľké nároky. Možno mám málo času a ani moje povolanie mi nehrá do kariet. Nechcem, aby sa nejaký muž cítil nesvoj len preto, že hrám veľa predstavení a som na očiach. Túžim po normálnom, obyčajnom chlapovi, ktorý ma bude ľúbiť,“ povedala pred troma rokmi Petra Vajdová. Na otázku, od akých mužov treba radšej utekať, zareagovala: „Utekať treba pred ženatými a zadanými, ktorí sľubujú, že už sa rozvádzajú, rozchádzajú…“

Ženatý slovinský režisér Diego de Brea, do ktorého sa pred časom zamilovala, sa kvôli nej s manželkou nerozišiel. Zato kamionista Martin (43), ktorého spoznala v liečebni v Kroměříži, jej kritériá spĺňa – je to obyčajný chlap a veľmi promptne sa aj rozviedol. Podľa informácií Nového času sa tak stalo v Zlíne pred pár dňami. Jeho dnes už exmanželka Renáta (41) potvrdila, že za pol hodiny bolo po všetkom – dohodli sa aj na delení majetku. Už dlhšie nezamestnaný Martin zinkasoval okolo 100 000 českých korún.

Príjemný chlapec

Zaľúbenci, ktorí už absolvovali spoločnú dovolenku v Chorvátsku, teda môžu už s iným pocitom uvažovať nad tým, či vhupnú do manželstva, ktorému sa obaja nebránia. Budú to zrejme jedny z najkrajších herečkiných Vianoc za posledné obdobie. Podľa informácií denníka Plus JEDEN DEŇ by mala byť dokonca už aj tehotná. Do divadla sa ešte nevrátila, takže si užíva dni po boku svojho vyvoleného. Keď sme sa v SND informovali, kedy talentovanú Petru uvidia diváci na doskách divadla, šéf činohry Michal Vajdička nám odkázal, že sa nebude vyjadrovať k interným záležitostiam Činohry SND, rovnako ani k zdravotnému stavu zamestnancov. Mlčanie rodiny a známych nedávno prelomil herečkin strýko Jozef Vajda (63), keď pre denník povedal: „Samozrejme, stretli sme sa s ním. Som šťastný, že má priateľa, len aby to vydržalo, aby to bolo v pohode… Je to príjemný chlapec, takže určite je to dobré.“ Všetci, ktorí Petre prajú, aby konečne našla šťastie, dúfajú, že to naozaj vydrží, hoci odborníci sú niekedy v týchto prípadoch skôr opatrní.“

Dieťa nie je brzdou v závislosti

Závislý človek je veľmi labilný, ľahko sa preto zamiluje,“ hovorí PhDr. Anna Hannikerová z Resocializačného centra ROAD – Tomky. „Je ťažko posúdiť, či je taký vzťah založený na láske alebo na rovnakom „koníčku“, ktorý ľudí spája. Ani počas liečenia, ani následnej resocializácie nie je v prospech človeka, ktorého sa to dotýka, aby si tam vytváral vzťahy. Práve tam je dôležité, aby bol absolútne otvorený, vedel hovoriť o svojich pocitoch, prežívaní a našiel hlavne príčinu, prečo sa do závislosti dostal, aby s ňou mohol pracovať. A vzťah túto otvorenosť môže komplikovať, preto ho určite neodporúčame,“ dodáva. Ak sa nepracuje s príčinou, veľmi ťažko sa môže závislý dostať na dlhšie obdobie do stavu remisie, teda dokáže abstinovať. Na otázku, či pomôže liečeným závislým k udržaniu abstinencie založenie si rodiny, skúsená odborníčka odpovedá príkladom: „K nám prichádzajú ľudia, ktorí sú po strednodobej liečbe. Mali sme tu aj ženu, ktorá brala drogy napriek tomu, že bola matkou štyroch detí. Takže tehotenstvo ani materstvo nechráni pred tým, aby závislá žena prestala automaticky užívať nejakú návykovú látku. Tak to, žiaľ, nefunguje. A keď nedokáže abstinovať, je pre nenarodené dieťa obrovským rizikom narodiť sa takejto žene.“

Láska je čarodejnica

Môže z jej skúseností fungovať spolužitie dvoch alkoholikov? „Láska je veľká čarodejnica, ale na to, aby to bola láska, ktorá stojí na nejakých skutočných základoch a nie na spoločnej závislosti, to chce trochu dlhší čas ako tri mesiace strednodobej liečby,“ hovorí doktorka Hannikerová. Prízvukuje, že ľudia by sa mali po liečbe doliečovať. Tri mesiace liečby je krátky čas, aby získali pod kontrolu príčinu, pre ktorú sa dopracovali k závislosti ako k chronickému ochoreniu, a pracovať s ňou. Často sa potom k alkoholu vrátia, idú z jednej recidívy do druhej. Jednou z foriem následnej starostlivosti po liečbe je resocializačný program ambulantnou, alebo pobytovou formou. Práve tu má závislý človek priestor na to, aby pochopil príčinu svojho ochorenia.

Rodina utajuje problém

Jednou z príčin, prečo ľudia zlyhávajú v liečbe, je slabá motivácia, ale aj „zlý“ prístup rodiny. „Ľuďom je dané do vienka starať sa o blízkeho, keď je chorý a venovať mu pozornosť. Lenže pri závislosti potrebuje človek celkom iný druh pomoci ako pri iných ochoreniach. Rodiny sa u nás dostávajú do tzv. sociálnej spoluzávislosti, ktorú si ani neuvedomujú. Snažia sa prekrývať problémy, hanbiac sa ich zametajú pod koberec a problém utajujú.“

Prestrelil. Martin Jakubec chcel speňažiť sex s Božankou, teraz tvrdí, že ho poslal Boh