Pikantné podrobnosti: Sex v meste oslavil v júni dvadsiate narodeniny

Keď sa pred dvadsiatimi rokmi Sex v meste udomácnil na obrazovkách, mnohí manželia neveriacky krútili hlavou, čo to ich polovičky, často intelektuálky či dokonca feministky, sledujú. Štyri kamošky „tridsať plus“ v ňom bez zábran detailne rozoberali sex a hodnotili milencov! Veď takéto reči boli predsa vždy chlapská doména! Čo ženy na Sexe v meste upútalo? Nuž asi to, že aj keď rozoberal sex a všetko, čo s ním súvisí, nebol hlúpy ani vulgárny. Hrdinky navyše neriešili len svoje orgazmy, hoci v ich živote zohrávali dôležitú rolu, ale aj emancipáciu, starnutie, nevery, závisť, komplexy, túžbu byť žienkou domácou aj rozhodnutie nemať deti… Jednoducho, bol tu zrazu obrovský balík tém, o ktorých sa nehovorí, no každý ich rieši, navyše príťažlivo zabalený, ako keď si odnášate úlovok z obchodného domu Lafayette.

Stále aktuálny

Bola to zábava, psychoterapia a sociologická štúdia v jednom, a preto sa Sex v meste plným právom ocitol na zozname prelomových televíznych programov storočia. O jeho kvalite svedčí aj fakt, že je dodnes populárny, hoci od jeho premiéry uplynulo tento mesiac dvadsať rokov a zmenila sa móda aj herečky. Pretože predstaviteľka Carrie, Sarah Jessica Parker, možno zostarla, ako jej negalantne vyhodili na oči producenti, no problémy, ktoré s kamoškami riešila, preberajú ženy na babincoch dodnes. Napríklad ten o starnúcich zúfalcoch, ktorí nevedia oceniť zrelú ženu a myslia si, že šťastie nájdu len v náručí dvadsiatok.

Čo ste (možno) nevedeli

Pán Božský naživo

To, že postava Carrie je inšpirovaná autorkou knižnej predlohy Candace Bushnellovou, seriálové maniačky vedia. Menej sa však vie, že osudový pán Božský, ktorého hral Chris Noth, je tiež reálna postava, americký finančník Ron Galotti. Candace s ním rok chodila a naozaj o ňom básnila v novinových stĺpčekoch.

Sexi starostka New Yorku

Najmenej ženská bola v seriáli právnička Miranda. A rovnaká bola aj jej predstaviteľka Cynthia Nixon. Dokonca nemala prepichnuté uši, takže mohla nosiť len klipsy. A po skončení nakrúcania spravila comming out a priznala, že je lesba. Dnes sa viac než o herectvo zaujíma o politiku a kandiduje na starostku New Yorku. Vďaka Sexu v meste má vraj veľké šance, ľudia si ju totiž stotožňujú s úspešnou právničkou, ktorú si v ňom zahrala.

Sex na vlastnej koži

V New Yorku si môžete zaplatiť vyše trojhodinovú autobusovú túru po seriálových lokáciách. Navštívite obchody, kde kamošky nakupovali, aj bar, ktorý vlastnil Steve a Aidan. A ochutnáte obľúbené drinky, ktoré sa na pľaci popíjali. No kým herci namiesto šampanského pili hroznovú šťavu a cosmopolitan bol z brusnicovej šťavy, klienti dostanú skutočný alkohol.

Najväčšie hanblivky

Sarah Sessica Parker priznala, že s Carrie má spoločnú vášeň pre topánky a už v detstve k nim tajne privoniavala. Čo sa týka sexu, je však oveľa prudérnejšia, dokonca po nakrútení prvých dielov zvažovala, že seriál opustí. Napokon si aspoň presadila, že s milencami sa bude len bozkávať a nikdy nebude nahá. Naopak, predstaviteľka Charlotty, Kristin Davis, svoje krásne prsia ukazovala bez zábran divákom, pred vlastnou rodinou sa však za seriál hanbila a zakazovala ho sledovať. Otec ju však neposlúchol a stal sa veľkým fanúšikom. Dokonca ho na univerzite, kde prednášal psychológiu, používal ako učebnú pomôcku.