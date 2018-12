Pikošky z natáčania Prázdnin: Herca nahradili bábikou, štáb musel obedovať vonku v mraze

Televízia JOJ sa rozhodla, že zo seriálu Prázdniny urobí zimný film. Herci vymenili letné kostýmy za oteplovačky, a poď ho na kopec.

Niektorí herci z toho, že sa majú postaviť na lyže alebo nakrúcať v mrazoch nadšení neboli. Napríklad Kristína Greppelová nelyžuje, od kedy jej otec mal vážy úraz a neznáša zimu. Ľuboš Kostelný vôbec nevie lyžovať. Napriek tomu nabral odvahu a spustil sa z kopca. Panický výraz v jeho tvári hovoril za všetko.

Naši prázdninový hrdinovia sa tentokrát vyberú spoločne na lyžovačku do hôr. Všetko majú naplánované a už sa nevedia dočkať, kedy si chlapi s deťmi zalyžujú a ženy si oddýchnu v hotelovom wellness. To by však neboli Prázdniny, keby šlo všetko po masle. Najmä, keď sa má o ubytovanie a program postarať Jano Jančich. A tak naše rodiny, namiesto pohodovej dovolenky v Tatranskom hoteli, zažijú nečakané dobrodružstva v chate na samote.

Všetko išlo mimo plánu

Jeden nakrúcací deň mali podľa plánu celý stráviť vonku, na snehu. Práve v ten deň bolo extrémne zlé počasie – hmla, nevideli ani na krok, mrholilo a sneh pri chalupe sa roztopil. Nakrúcacích dní bol len obmedzený počet a tak museli točiť podľa plánu. Celý štáb, herci, technika – kamery, zvukári, autá, rekvizity - sa museli presunúť na severnú stranu kopca, ďalej o cca 500 metrov, kde bol ešte sneh. Slnko a priaznivé počasie bolo až po obede, kedy sa na hodinku rozjasnilo a dotočili scény bez hmly a dažďa

14 hodín v robote

Všetci boli ubytovaní na Orave v rôznych peziónoch v okruhu 30 km od miesta nakrúcania. Už o 6tej ráno sa museli presúvať na miesto nakrúcania. Denne strávili na pľaci, s presunom a prípravami až 14 hodín.

Miesto nakrúcanie museli ohradiť páskou a ochrániť pred pošliapaním, kvôli zachovaniu čistého, nepoškvrneného snehu. Sneh museli nanosiť pred chalupu na vytvorenie barikády a gulí na guľovačku.

Vonku za každého počasia

Na výrobe, na chalupe v Malom Borovom sa podieľalo cca. 50 ľudí, ktorí denne obedovali v inej chalupe. Museli sa presúvať pešo asi 300 metrov za každého počasia.

Jedli na striedačku a sedeli nielen vo vnútri, ale aj vonku pod prístreškom, za každého počasia. „Hracia chalupa“ bola menšia, nezmestili by sa tam všetci s obedom a tiež by dlho trvalo potom upratať a pripraviť scénu na nakrúcanie po pauze.

Pri tomto nakrúcaní bolo veľa komplikácií aj prírodných, ale dobrou organizáciou a prípravou to všetko zvládli podľa plánu.

Vypilo sa množstvo čaju, kávy, vody možno aj 200 litrov.

Ach, tie otepľovačky

Pred nakrúcaním musela kostýmová výtvarníčka Danka Kubínyová kúpiť všetkým hercom zimné oblečenie a tiež sviatočné oblečenie na vianočnú večeru v každej rodine.

Rekvizitári zasa nakupovali – lyže, palice, korčule, sánky, boby, ozdobené stromčeky, darčeky...

veľký rozruch a veľa času zabralo obliekanie trinástich hercov. Než si sedem detí a šesť dospelých obliekli a vyzliekli kostýmy - bundy, lyžiarske nohavice, kombinézy, čapice na von alebo do chalupy, mali čo robiť dve kostymérky, dve maskérky aj rekvizitári.

Jediný mal dabléra