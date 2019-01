PLES v opere 2019: Hostia sa bavili, ale tieto slová TNÚ DO ŽIVÉHO

Zábava, tanec, kvalitné pitie aj jedlo, stretnutia s priateľmi ale aj inšpiratívnymi ľuďmi z rôznych oblastí života, dobrá hudba, príležitosť ukázať róbu, šperky a možno aj výšku konta - aj to je prestížny ples. Pozvaní hostia sa dobre bavili, treba ale pripomenúť, že tiež prispeli na dobrú vec - každá dvojica minimálne 500 eurami.

Pre deti

Tento rok opäť pôjde výťažok z plesu na inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Ples v opere oficiálne otvorila tento rok skutočná celebrita - špeciálna pedagogička a zakladateľka občianskeho združenia pre ľudí so spina bifida a/alebo hydrocefalus, Terézia Drdulová.

Zástupca hostiteľa Plesu v opere Pavol Lančarič ju predstavil ako inšpiratívnu ženu, ktorá pomáha množstvu zdravotne znevýhodnených detí a ich rodinám prekonávať prekážky. "Sama je matkou syna s ťažkým ochorením, z ktorého je dnes úspešný mladý muž, ktorý dostal ocenenie aj od prezidenta Slovenskej republiky," povedal generálny riaditeľ Orange Slovensko.

Zlá správa po pôrode

Slová Terézie Drdulovej zasiahnu každého: „Keď som sa po narodení môjho syna dozvedela, že jeho nohy sú a asi aj zostanú ochrnuté, do mysle mi prišla myšlienka, že odteraz tie moje zdravé mám aj pre neho. Neskôr som sa opakovane ocitla v situáciách, v ktorých som pred svetom zdravých obhajovala deti alebo dospelých s rôznym typom zdravotného postihnutia. Na gong som udrela predovšetkým v mene tých, ktorí nevedia či nemajú možnosť sa vyjadriť, alebo ich priania a úplne obyčajné túžby nik nepočúva. Šťastie detí s postihnutím máme v rukách my - zdraví. Je dobré separovať čokoľvek, avšak nie deti. Dobre nastavené spoločné vzdelávanie detí nikoho o šťastie neoberie. Práve naopak - prispeje k budovaniu spoločnosti, v ktorej partnerský prístup bude výhrou pre väčšinu z nás. Dobročinný rozmer Plesu v opere vnímam ako kľúč k tej časti spoločnosti, ktorá sa prirodzene nestretne s touto problematikou, avšak môže veľa ovplyvniť. Čaká na to množstvo konkrétnych slovenských detí a ich rodín.“

Na minulom 18. ročníku dobročinného Plesu v opere hostia plesu venovali historicky najvyššiu sumu - celkovo 254 620 eur. Od roku 2010 tak dobročinný Ples v opere rozdelil úctyhodných 1,8 milióna eur.

