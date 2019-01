PLES v opere 2019: Posadiť tieto tri ženy za jeden stôl? BLAMÁŽ!

Pozvánky na Ples v opere rozosielajú organizátori aspoň tri mesiace dopredu. Všetky strany teda majú čas zabezpečiť všetko potrebné. Hoci podstatou plesu je charita plus príjemná zábava ľudí, ktorí sú prínosom pre spoločnosť, samozrejmosťou je, že sa dámy aj páni nahodia do sviatočného oblečenia. Mnohé oslovujú módnych návrhárov, aby im ušili šaty namieru. Aj na 19. ročníku Plesu v opere, ktorý podporil inkluzívne vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením, sa predstavili svojimi prácami hneď niekoľkí.

PLES v opere 2019: Veľká prehliadka parádnych KOŽUŠÍN. Nič pre ochrancov zvierat

Osobne prišiel Boris Hanečka spolu so svojou živou figurínou, krásnou Luciou Hablovičovou. V šatách z jeho dielne sa predstavila aj riaditeľka plesu Andrea Cocherová (Foto nájdete vo fotogalérii)

Nechýbal Marcel Holubec, ktorý zhotovil šaty pre moderátorku plesu Luciu Hurajovú, tiež modelku Alexandru Gachulincovú a stálu klientku Dianu Stern.

Debutantka plesu, úspešná modelka Linda Nývltová, ktorá mimochodom kedysi randila s moderátorom Sajfom, prišla nahodená v šatách od návrhára Michaela Kováčika.

Nemohli chýbať tradične ani kúsky od Jany Pištejovej - tentokrát urobila vílu z Katky Knechtovej ale aj Zlatice Puškárovej.

Debutantkou plesu bola aj návrhárka Lenka Sršňová - prišla v nezvyčajne farebnej róbe.

Veroniku Cifrovú Ostrihoňovú obliekla Katarína Vavrová.

Návrhárka Michaela Ľuptáková, ktorá bola na plese už druhýkrát a šije napríklad pre Adelu Vinczeovú, či Zuzanu Fialovú, tentokrát obliekla dobiela reportérku Kristínu Kövešovú.

Metalické ženy

Nočnou morou každej ženy je, že sa stretne na jednej spoločenskej udalosti s rovnakými šatami. Ak si neoblečie konfekciu, stať by sa to nemalo. Ale ako vidieť, na plese sa tentokrát stretli šaty z ak nie rovnakého, tak veľmi podobného materiálu aj farebnosti. Metalické "šampanské ombré" sa nedalo prehliadnuť na Lucii Hablovičovej, ktorú obliekol Boris Hanečka a bankárke Elene Kohútikovej, ktorá sa spoľahla na návrhárku Idu Sándor. Do tretice sa k nim materiálovo hodila aj komička Eva Kramerová - tá si ale vybrala ružovú farbu a prácu kamaráta Milana Švingála. Sediac za jedným stolom by vyzerali naozaj komicky.

VIAC FOTOGRAFIÍ Z PLESU V OPERE 2019 NÁJDETE VO VEĽKEJ FOTOGALÉRII TU.