PLES v opere okom módnej štylistky: Hablovičová ako vždy, Miezga o číslo väčší oblek. Kto si urobil hanbu topánkami a ako dopadla Malachovská?

Božidara Turzonovová

Veľmi elegantné, vhodné pre dámu jej veľkosti. Decentný výber doplnkov, ktoré skvele ladia. Vrátane účesu aj mejkapu. Jediné čo by som vytkla sú hodinky. Tie by sa mali odložiť. Podľa plesovej etikety nevhodný doplnok.

Dominik Hrbatý s manželkou Nelly

Dominikovi nie je čo vytknúť. Dokonale podľa etikety, protokolu. Úprimne, dáma na mňa pôsobí trochu lacno. Ramienka evokujú skôr negližé. Tie platformové topánky vykúkajúce spod šiat je prúser.

Andrea Cocher a Ivan Golian

Dokonalé. Noblesné, vkusné a veľmi elegantné. Navyše veľmi dobre zladené s témou plesu - sto ročné výročie vzniku Československa. Skvelý mejkap, účes a tiež ostatné doplnky. Gentleman neporušil etiketu.

Danica Nejedlá s manželom

Dáma, ktorá si zaslúži pozornosť. Jej osobnosť je neprehliadnuteľná. Je to dáma, ktorá nikdy nesklame. Vkusné a vhodné. Krásny účes a skvele zvolený mejkap. Gentleman zvolil jednu z možností podľa etikety. Uniforma, ktorá ho zaslúžene reprezentuje.

Iveta Malachovská s manželom Martinom Malachovským

Iveta sa nedá inak ako len pochváliť. Veľmi vhodne zvolený strih šiat. Farba, ktorá jej pristane. Zladené s účesom aj mejkapom. Oceňujem striedmosť doplnkov a rafinovane zladenú manikúru s farbou šiat. Manžel, operný spevák je presne podľa protokolu. Možno o niečo kratšie nohavice by boli top voľba.

Ján Greššo s partnerkou Ivetou

Dáma si vybrala dostatočne spoločenskú róbu. Príjemné oživenie farebnou kabelkou. Gentleman zvolil smoking. Ideál by boli lakované topánky.

Zuzana Vačková a Ivan Jakeš

Veľmi pekné šaty. Dekolt rafinovaný ale nie vulgárny. Skvelý výber kabelky. Vkusné. Pána chválim, že siahol po niečom inom ale v súlade s etiketou. Krásne zladený pár.

Jozef Vajda s manželkou Júliou

Myslím, že dáma siahla po vhodných šatách. Decentne kopírujú jej postavu. Vkusne doladila všetko ostatné. Partner sa jemne zladil so svojou partnerkou farbou kapesníka, ktorý ladí s farbou jej šiat.

Juraj Droba s partnekou

Veľmi príjemné. Jednoduché šaty zaujímavé v strihu. Doplnky ako aj účes decentne zladené. Akurát mi náramok príde zbytočný. Pekný pár.

Pepe Majeský s manželkou Janou

Výborné. Skvelý strih šiat, pekná látka. Dokonale vystihuje nositeľku. Elegantná dáma. Džentlemen podľa etikety.

Renáta Názlerová

Myslím si, že dáma skvele zvolila strih aj štýl šiat zladený s jej postavou. Pôsobí graciózne a dostatočne spoločensky. Džentlemen zvolil frak v zaujímavej sivej.

Celú galériu fotografií aj s komentármi štylistky si pozrite TU.

Simona Bubánová a Janko Kuric

Šaty jednoduché strihu zaujímavé ale materiálom a farbou. Kožušinka ich oživuje. Zvážila by som ale potrebu saténových rukavíc. Zbytočne veľa lesklosti. Farba kabelky a tiež rukavíc sa bije s maslovým odtieňom kožušiny. U pána by som vytkla košeľu. Na motýlik by mali gombíky zakryté. Jedine ak by boli čierne.

Tibor Búza s partnerkou

Partnerka vyzerá ako princezná Sisi. Rukavice ale kazia celkový dojem. Deformujú ruky. Bez nich by to bolo dokonalé. Pánovi nie je čo vytknúť.

Václav Mika s priateľkou Kristínou

Krásny výber šiat. Čo oceňujem, že dáma nechala dekolt vyniknúť a zbytočne ho neprezdobovala. Všetko skvele zladené. Gentleman v súlade s protokolom.

Vlado Černý s manželkou Ivetou

U dámy veľmi zaujímavá farebná kombinácia. Levanduľovo fialová zaujímavo ladí s jej farbou vlasov. Dostatočne noblesné a spoločenské. Pán je podľa protokolu. Možno o kúsok kratšie nohavice by boli fajn.

Zdeno Cíger s priateľkou Xéniou

Zaujímavé šaty. Štruktúra šiat mi ale neladí so štruktúrou kabelky. Farba pekná. U pána postrádam lakované topánky.

Vladimír Kobielsky s manželkou Alenou

Dáma stavila na skvelú farbu a urobila dobre. Neskutočne jej pristane. Šaty vkusné, decentne zdobené. Výborný mejkap a účes. Džentlmen osviežil klasický smoking zamatovým modrým sakom. Vkusné a šik.

Martin Mňahončák s manželkou Katarínou

Farebná kombinácia zaujímavá. Sukňa je veľká, lesklá. Vrch by som volila možno viac kopírujúci postavu, nech to nepôsobí príliš mohutne. Satén je slávnostný materiál ale vie byť zradný. Partner podľa protokolu.

Peter Sklár s partnerkou Monikou

Úprimne, tu niekto jeho partnerke veľmi ublížil. V prvom rade a v jej prípade by som paže zahalila. Tie rukavičky sú skôr na škodu, kedže len zdôraznili nedostatky. Neviem kto jej radil, ale určite to nebola trefa do čierneho. Gentleman v súlade s protokolom.

Dano Dangl s manželkou Beátou

Dáma zvolila pekný púdrový odtieň. Veľmi pekné šaty zladené s nositeľkou. Pôsobí decentne a elegantne. Partner - nie je čo vytknúť.

Jana Mutňanská a Jozef Dolinský

Veľmi žensky pôsobiace spoločenské šaty, vkusne tvarujúce postavu. Škoda, že nenechala čistý dekolt. Stačili by náušnice. Partner to skvele oživil zaujímavou košeľou a motýlikom.

Lucia Hablovičová

Krásna diva. Myslím, že tak ako každý rok splní očakávania svojou eleganciou, noblesou a dobrým vkusom. Tento rok sa jej to opäť podarilo. Krásne. Partner podľa protokolu.

Marián Miezga s manželkou Sabinou

Zamat je „in“. Myslím, že dáma zvolila celkom dobrý strih a výbornú farbu. Trošku čo mi vadí, je vykúkajúce podpažie. Nevyzerá to esteticky. Chcelo by to väčšie „prekrytie“. Krásne zvolené doplnky. U džentlmena oceňujem výber farby smokingu, len neviem či o číslo menší by nebola lepšia voľba.