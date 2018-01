Plesová pohroma Karin Majtánovej: Zradili ju šaty, no vynašla sa!

Ples v opere v historickej budove Slovenského národného divadla už po osemnásty raz symbolicky otvoril plesovú sezónu na Slovensku. Plesajúci hostia podporili dobročinné poslanie podujatia, ktorým je zlepšenie podmienok na vzdelávanie detí so zdravotným znevýhodnením.

Ktoré dámy predviedli tento rok vnady vo výrazných výstrihoch? Najhlbším sa zaskvela Zuzana Vačková (48), herečke však šliapala na päty misska Karolína Chomisteková (24) a modelka Kristína Krajčírová (26), šperkárka Petra Tóth aj návrhárka viacerých rób z plesu Jana Pištejová (43).

Potrápil ju zips

Tesne pred odchodom z domu prežívala kolapsové stavy Karin Majtánová (43). Moderátorke sa totiž pri obliekaní róby pokazil zips: „Nešiel ani hore, ani dole. Bol to stres – pol siedmej, potila som sa, vonku už čakal taxík. Našťastie, pri obliekaní mi pomáhala kostýmová výtvarníčka Danka Kubyniová. Zachovala si chladnú hlavu a do šiat ma perfektne zašila. Jej šikovné ruky to zvládli, nikto si nič nevšimol a my sme si mohli ples užiť. Ak by u nás nebola, asi by sme nemohli nikam ísť.“

Debutantka

Zuzanu Vačkovú pozval na ples motocyklový pretekár Ivan Jakeš (44). „Netreba za tým nič hľadať, sme kamaráti,“ vysvetlila. Herečka mala na plese premiéru, nevychutnala si ho však celý, pretože v ten večer ešte odohrala divadelné predstavenie. „Prišli sme až okolo desiatej, ale ja aj tak nie som typ na oficiality. Cítila som sa veľmi príjemne, stretla som kopu priateľov,“ opísala plesový debut, na ktorý si v požičovni vybrala šaty s odvážnym dekoltom. Nemala vraj pocit, že by jej vnady nevhodne priťahovali pozornosť mužov. „Boli galantní, išli oči nechať na svojich partnerkách, pretože všetky boli nádherné.“

Od hrncov na parket

Aj pri organizátorke ankety OTO Jane Prágerovej (46) sme boli v minulosti zvyknutí na hlboké dekolty, tentoraz však doslova šokovala presným opakom. „Aj pre mňa to bolo prekvapenie, keď mi prišli šaty od Janky Pištejovej upnuté až po krk, ale dokonca aj moja náročná svokra ich pochválila, tak som bola spokojná,“ vysvetlila Janka, ktorá tak ako zakaždým dostala šaty bez skúšky. „Janka mi vždy iba zavolá, či si držím líniu a nepribrala som,“ dodala so smiechom Jana Prágerová, ktorá sa ešte krátko pred začiatkom plesu zvŕtala v kuchyni – deťom piekla štrúdle.

Nezvýšila látka

Majiteľka ďalšieho megavýstrihu, modelka a misska spred šiestich rokov Kristína Krajčírová (26), mala pôvodne zažiariť v ohnivočervenej róbe od Lukáša Kimličku. Ten pár dní pred plesom avizoval tento zámer, no napokon sa blondínka objavila v čiernej farbe, pretože vraj vypredali červenú látku, s ktorou Kimlička rátal… Mimochodom, pri šití šiat pre Janu Mutňanskú mal menšiu nehodu – pichol sa do prsta a zakrvavil snehobielu látku.

Popoluška plesu

To, že aj moletka môže vyzerať kúzelne, potvrdila televízna advokátka Renáta Názlerová (49). „Bola to pre mňa výzva, v rámci mojej postavy ma mohlo všeličo zradiť. V šatách od Hanky Převrátilovej som sa však cítila veľmi dobre. Inšpirovali sme sa Orientom, ktorý milujem. Vrch šiat pozostával z kaftanu z organzy, spodok bol z hodvábu a zo saténu,“ povedala Renáta, o ktorej imidž sa postarala vizážistka Lucid.

Renáta musela opustiť divadlo pred polnocou. „Bola som ako Popoluška,“ smeje sa s odstupom času. V ten večer jej však do smiechu príliš nebolo. „Nedávno som prekonala silný zápal priedušiek a zrazu mi na plese prišlo zle. Nie som zvyknutá na masové akcie. Vždy si nosím aj adrenalínovú injekciu pre alergiu, no tentoraz som ju pri sebe nemala. Našťastie, nebola potrebná. Stačilo, že som dýchala do dlaní a hneď mi bolo lepšie,“ vysvetľuje Renáta, po ktorú si prišiel na ples vystrašený manžel.

Trapas večera

Na červenom koberci to chvíľu vyzeralo ako na pražskom Václavskom námestí. Hostia doslova uviazli v zápche. Dámy v róbach mrzli a chvíle si krátili debatami. Nuž, aj na takejto prestížnej udalosti môže nastať podobné faux pas.

Mamičky sa vetrali

Od svojich malých ratolestí si odbehli zaplesať aj pomerne čerstvé mamičky. Svoju polovičku Petru Molnárovú (31), s ktorou má päťmesačného Timka, vyvetral Sväťo Malachovský (45). Rovnako na tom bola dvojica Václav Mika (54) s partnerkou Kristínou, ktorí sú rodičmi sedemmesačnej Mišky. Pre dámy to bola asi príjemná zmena...

