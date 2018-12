Mlčala dlhých 15 rokov! Matka Kate Middletonovej teraz prehovorila aj o strachu

Carole Middletonová (63) sa stala súčasťou kráľovskej rodiny v momente, keď jej dcéra Kate (36) povedala áno princovi Williamovi (36). v roku 2011. Nikdy sa ale nezačala považovať za celebritu.

„V roku 1987 som mala dve malé deti a čakala som tretie. Práve sme sa vrátili do Británie zo zahraničia a bola som matkou na plný úväzok. Nechcela som prepásť čas, kedy moje deti budú vyrastať a tak som sa rozhodla pre vlastné podnikanie,“ zaspomínala si pre časopis Good Housekeeping. Z malého biznisu s potrebami na detskú párty vznikol postupne úspešný rodinný podnik s názvom Party Pieces. Carole Middletonová je hrdá na to, že sa jej podarilo do biznisu zapojiť všetky deti.

„Kate vymyslela značku produktov pre oslavy narodenín ročných detí, Pippa sa pustila do blogu, ktorý chýbal a James prišiel s ideou osobných koláčikov,“ povedala. „Všetci vlastne vyrastali spolu s mojou prácou. Firma je pevnou súčasťou nášho života, veľa sme o nej hovorili. Stále si od detí pýtam rady a kladiem otázky: Čo si o tom myslíš?“, priznala, že je pre ňu názor detí stále dôležitý.

Prečo sú všetci z tohto na pohľad obyčajného interview, ktoré bude celé publikované v spomínanom časopise až v januári prekvapení? Preto, že Carole Middletonová mlčala celých pätnásť rokov. Aj keď začala Kate randiť s Williamom, k ničomu sa nevyjadrovala. Po celý čas odmietala žiadosti o interview v snahe zachovať čo najväčšie súkromie svojej ostro sledovanej dcére Kate a ich mladej rodine. A teraz poskytla hneď dve interview behom jedného týždňa. Zhovárala sa aj s redaktorkou z Daily Telegraph.

Treba ale povedať, že zvedaví fanúšikovia Kate a Williama sa toho o nich veľa nedozvedia. Je to skôr propagácia firmy, ktorá oslavuje okrúhle výročie, ale vôbec nepotrebuje publicitu. Darí sa jej. Špekuluje sa o tom, že sa snaží aj takto urobiť lepší imidž svojej dcére, ktorá má vraj problémy s americkou švagrinou.

Mám úžasných zaťov

V rozhovore pre Daily Telegraph sa babička následníka trónu, princa Georgea, označila za praktickú ženu. Na prvom mieste v jej živote bola rodina a tak to aj ostane. „Najviac som sa bála, že prídem o rodinu, ale ostali sme si blízki,“ povedala. Vyjadrila sa aj k partnerom svojich detí – princovi Williamovi a manažérovi Jamesovi Matthewsovi, ktorý si vzal jej dcéru Pippu: „Mám dvoch úžasných zaťov a dúfam, že budem mať aj skvelú nevestu.“

Carole Middletonová je babičkou princa Georgea (5), princeznej Charlotte (3) princa Louisa (7 mesiacov) a najmladšieho vnuka jej porodila Pippa v októbri – volá sa James.