Po Viktorovi Vinczem praskli nervy aj Patrikovi Hermanovi. Jeho facebookový status videlo už vyše 700 000 ľudí

Keď Viktor Vincze v decembri 2017 zverejnil na svojom facebooku status, v ktorom dal jasne najavo, aby sa ľudia už nepýtali jeho manželky Adely, kedy už bude mať dieťa. Priznal, že "chyba" je v jeho slabom spermiograme, z ktorého bol doslova šokovaný. Jeho "priznanie" vyvolalo veľkú vlnu reakcií, drvivá väčšina ľudí ho obrazne povedané potľapkala po pleci za to, že konečne vytiahol chúlostivú a boľavú tému. Viktor nám povedal: "Mnohí sa mi poďakovali, že už sa nemusia hanbiť o tom hovoriť, pretože "majú to, čo Vincze"."

Viktor však dal aj najavo sklamanie z toho, ako sa štát stavia k tejto téme."Súčasný hlavný odborník kolegovi Mišovi Kovačičovi v jeho relácii povedal, že muži by tiež mali začať myslieť na zmrazovanie spermií, pretože ich kvalita a počet budú ďalej klesať. Zaráža ma, že ak toto štát vie, prečo to s mužmi nerieši? Zaujímam sa o verejné dianie, no o stave mužskej (ne)plodnosti som prvýkrát počul, až keď mi dali môj vlastný katastrofálny spermiogram. Keďže na celonárodnú iniciatívu sa spoliehať nedá, musíme sa, zatiaľ, každý zariadiť sám. Muži, ak sa vám nedarí mať dieťa, dajte sa otestovať. A nečakajte až kým sa rozhodnete mať deti, lepšie je vedieť tieto veci skôr," odporučil všetkým.

Jedenásť rokov presviedčania

Aj Patrik Herman je presvedčený, že štát by sa mal viac starať o svojich ľudí a došla mu trpezlivosť. On ale bojuje na inom poli. Už vyše sedemstotisíc ľudí si pozrelo čerstvý facebookový status tohto markizáckeho redaktora, ktorý je známy aj tým, že už roky šíri medzi ľuďmi osvetu o rakovine hrubého čreva.

Patrikovi vzalo toto ochorenie otca. Keď sa spamätal z najhoršieho, založil pacientsku organizáciu Europacolon. Tá sa snaží aj o to, aby bolo u nás zavedené systematické testovanie na rakovinu hrubého čreva jednoduchým testom, ktorý si môže každý sám urobiť v pohodlí domova.

Po jedenástich rokoch práce bol už blízko cieľa, ale vôľa sa nenašla. Došla mu teda trpezlivosť: "Je mi zle z postoja niektorých všemocných! Ani nebudem opisovať prístup niektorých poisťovní a ďalších kompetentných, ktorým je evidentne šuma-fuk, či budeme žiť alebo zomierať. Prevenciou zachytená rakovina v skorom štádiu a jej liečba je síce lacnejšia, ale mŕtvy pacient je ešte lacnejší! Sorry za moju veľkohubosť! Dokonca zašlli niektorí až tak ďaleko, že začali spochybňovať, či testovanie vôbec má nejaký význam!" napísal na facebooku.

Zároveň vyzval ľudí, aby sa mu na adresu herman@markíza.sk ozvali tí, ktorým test na skryté krvácanie pomohol včasným odhalením rakoviny hrubého čreva alebo konečníka zachrániť život a sú ochotní predstúpiť pred verejnosť: "Pomôžte nám vyhrať záverečný boj!"

Ja neprestanem!

Patrik nám povedal, že ho príjemne prekvapila podpora ľudí, napísali mu už stovky mailov a nestíha ani odpisovať na reakcie na facebooku. Za svojimi slovami si stojí: "Urobím čokoľvek, aby sme zastavili zbytočné umieranie ľudí. Ja neprestanem, kým nebudú chránení. Je smutné a absurdné, že krajiny, ktoré nemajú zďaleka takú chorobnosť a úmrtnosť na rakovinu hrubého čreva ako my, ľudí pozývajú esemeskami na testovanie automaticky alebo dostávajú test poštou na domácu adresu. U nás len počúvam výhovorky, ako to nejde a aké je to komplikované. Je mi z toho do plaču!," hovorí.

Pritom ľudia majú záujem o prevenciu. Europacolon - NIE RAKOVINE vo svojich začiatkoch ponúkal ľuďom domáci test. Záujem prejavilo 78 000 ľudí! Poslali im ho domov. Patrik sa pýta, kam idú peniaze zo zdravotného poistenia, z našich daní: "Mrhajú sa tu milióny eur... Počúvame, že prevencia je najlacnejšia, ale mám pocit, že tí, ktorí rozhodujú o našich životoch si to preložili tak, že najlacnejší je mŕtvy pacient..."

Ľudia reagujú

Poisťovne aj štát sa podľa Patrika alibisticky oháňajú tým, že testy na skryté krvácanie sú zadarmo a dostupné u praktických lekárov. Ide ale o to, že mnohí o ňom ani netušia alebo nevedia, ako sa k nemu dostať. "Všetko funguje na náhode. Nie každý lekár ich na to upozorní... Píšu mi Slováci, ktorí žijú v zahraničí, ktorí tam pôsobia aj ako lekári či zdravotné sestry, ako sa tam starajú o prevenciu, krútia hlavami a sú sklamaní," hovorí Patrik.

Pod jeho statusom pribudli aj takéto komentáre:

- Janka Holzner: "V Nemecku lekár normálne po 35-ke tento skríning predpisuje a každých 5 rokov by sa mal prevádzať. Rakovina hrubého čreva je jedným z mála onkologických ochorení, ktoré sa dajú zistiť včas a tým sa zachráni život. Lebo keď sa polypy zvrhnú, už je na všetko neskoro."

- Martina Veil: "Ani som netušila, že to na SK nie je! Som celkom pobúrená. Žijem v Nemecku a poviem Vám, nielen rakovina hrubého čreva ale aj prostata, mamografia a každoročný celkový skríning - ináč to ani nepoznám. No asi sa musím prestať čudovať...Som BOHUŽIAĽ veľmi rada, že som zo Slovenska odišla!"

- Janka Baranova: "Mojej mamke pred 10 rokmi tento test zachránil život. Vďaka nemu je stále medzi nami."

Ozvali sa aj takí, ktorí majú šťastie, že ich obvodný lekár tieto testy odporúča. Nie je to však pravidlo. Preto je podľa Patrika Hermana dôležité, aby testovanie, ale aj osveta, boli systematické.

„Nerobím si ilúzie, že Slovákov zo dňa na deň odnaučíme, aby jedli klobásky a červené mäso. Ale ak tu je spôsob, ako sa môžu ochrániť, tak by o ňom mali vedieť a mal by byť systémovo dostupný,“tvrdí Patrik a dodáva, že ostatné je už na zodpovednosti ľudí samotných – voči sebe, svojmu zdraviu, voči svojim blízkym.

„Ak si test neurobím a nebodaj ochoriem, nie je to len môj problém. Spôsobím tým veľkú bolesť a trápenie aj svojim blízkym. Nechcem, aby sa to, čo môjmu ocinovi, stalo niekomu ďalšiemu z mojej rodiny, ani nikomu inému...," uzavrel s tým, že uteká domov odpisovať na emaily a správy od ľudí a skoro ráno ide s nafukovacou maketou hrubého čreva edukovať ľudí do Dunajskej Lužnej. „Aj to „črevo“ je už v zúfalom stave...“ podotkol.