Po vražde Filipínca má obrovský strach. Obľúbená herečka sa bojí o neplnoletú dcéru

Je to mesiac, čo Slovenskom otriasla obrovská tragédia, keď v uliciach Bratislavy násilný mladík na smrť dokopal Henryho Johna Acordu. Sympatický cudzinec sa pritom len zastal obťažovaných dievčat. Surový útok na mladého človeka nedokáže pochopiť ani herečka Karin Haydu. Najmä keď má doma tínedžerku a neraz jej napadnú myšlienky, že aj ona sa môže ocitnúť v nebezpečí. Podľa Karin nezáleží, či bude mať Vanesa dvadsať, tridsať alebo päťdesiat rokov, stále sa o ňu bude báť. „Snažím sa s Vaneskou v tomto veku hlavne veľa rozprávať. Nechcem ju prehnane kontrolovať a obmedzovať v stretávaní sa s priateľmi, ale musí vedieť o nástrahách sveta.“ Jej dcéra má len štrnásť rokov a ako tvrdí herečka, kontroly z jej strany sú v pubertálnom veku prirodzené.

Sama na pubertu

„Nemá ani občiansky preukaz, a keďže som na ňu sama, musím byť aj ten cukor, aj ten bič. Čiže aj tá matka a aj ten otec,“ priznáva herečka, ktorá sa s Vanesiným otcom rozviedla pred rokmi a pred pár týždňami prišla aj o ďalšiu mužskú oporu, lebo po štyroch rokoch si dali zbohom s priateľom Rasťom. Na obdobie dcérinej puberty bude teda opäť sama. „Mám však pocit, že my máme pubertu už od dvanástich, takže pomaličky ťaháme už tretí rok. Myslím si, že aj moji rodičia to zvládli a vychovali ma správne. O všetkom sme sa otvorene bavili, a tak som vedela odlíšiť dobré od zlého a neriskovala. Verím, že ani Vaneska sa nebude pohybovať v spoločnosti, ktorá by jej mohla byť riziková,“ uzatvára už s úsmevom.