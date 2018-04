Pocta Jánovi Kuciakovi: Jane Birkin venuje bratislavský koncert zavraždenému novinárovi

Dáma, podľa ktorej je pomenovaná slávna luxusná kabelka Birkin od Hermés, ľudovo nazývaná „birkinka“, herečka a speváčka Jane Birkin, sa preslávila hitom zo 70 rokov: „Je t‘aime... moi non plus“. Má ju vraj aj v jej 71 rokoch. Vraj len jednu jedinú, ostatné ktoré od luxusnej značky dostala, vždy venovala na charitu. Vraví, že jej stačí jedna, nechápe načo by jej bolo viac...

Jedinečný koncert

Jane vyše dvadsať rokov po smrti životného partnera prichádza s originálnym a jedinečným koncertným projektom Birkin Gainsbourg Le Symphonique. Je to jej vyjadrenie pocty a lásky dlhoročnému partnerovi, skladateľovi, hudobníkovi a režisérovi Serge Gainsbourgovi. Bol jedným z najvýraznejších francúzskych umelcov 20. storočia. Ako sama hovorí: „Serge bol nielen básnikom, či objaviteľom nepoznaného. Mal aj ucho symfonika – čoho dôkazom je aj jeho orchestrálne majstrovského dielo Histoire de Melody Nelson.“

Birkin na Slovensku vystupuje vôbec po prvýkrát. „Nesmierne si vážim celý tím ľudí, ktorí stoja za vznikom tohto jedinečného koncertného projektu. Le Symphonique odznie v sprievode jedného z najprestížnejších slovenských orchestrov, komorného orchestra hl. mesta Bratislava Capella Istropolitana a pod taktovkou dirigenta Daniela Simandla.“ V Bratislave sa premiérovo uskutoční koncert Jane Birkin a Capella Istropolitana, dňa 15. apríla o 19.30 hod. vo Veľkej sále bratislavského Istropolisu.

Pocta Kuciakovi

No jej vystúpenie bude mať aj významnejší podtón. Jane bola vždy veľmi zapojená do obhajoby ľudských práv na celom svete a jej iniciatíva v Bratislave venovať jej koncert Jánovi Kuciakovi a jeho priateľke Martine, sa v tomto duchu spája. „Už niekoľko týždňov sledujem udalosti na Slovensku, ktoré boli reakciou na zákernú vraždu dvoch mladých ľudí - Martiny a Jána. Je to veľká tragédia pre ich blízkych, ako aj pre celú vašu krajinu. Ja sama dobre viem, čo to znamená, keď vám náhle odíde milované dieťa, preto som sa rozhodla tento koncert venovať pamiatke zavraždeného novinára Jána Kuciaka, o ktorom som sa dozvedela, že mal rád vážnu hudbu, ako aj jeho priateľky archeologičky Martiny Kušnírovej. Týmto chcem vzdať úctu dvom mladým ľuďom, ktorých zavraždili pre ich odvahu a lásku. Martina sa rozhodla stáť pri boku svojho milovaného partnera a znášať spolu s ním všetky nástrahy a nebezpečenstvá, ktoré práca investigatívneho novinára prináša. Obidvom želám pokoj ich duší. Le Symphonique s láskou pre vás všetkých,“ odkazuje Jane Birkin.

