Napálili ju. Kveta Horváthová s vyhadzovom z Farmy v skutočnosti nerátala

Pre Kvetku Horváthovú (41) to mala byť desiata jubilejná Farma, na ktorú sa veľmi tešila. Celebritní účinkujúci, nové zážitky, konflikty a v neposlednom rade aj jej srdcová záležitosť – hospodár Martin Bagar, ktorý účinkujúcim zadeľuje úlohy. O tom, že ju televízia Markíza nasadí ako ostrieľané moderátorské eso Farmy, nikto nepochyboval, no všetko je úplne inak a hoci to nepriznáva, Kvetka zostala viac ako zaskočená.

Podpásovka

Deväťkrát po sebe bola tvárou drsnej reality šou Farma a vedela v tom skrátka chodiť. Preto ani na sekundu nezapochybovala, že by to tentoraz malo byť inak. Zo strany Kvetkinho chlebodarcu nič nenaznačovalo, že by to mal byť jej farmársky koniec. Preto bola pokojná a tešila sa na desiatu sériu šou. No nikto, a ani ona samotná si nepredstavovala, že to ticho okolo Farmy je predzvesťou jej moderátorského umieračika. „Kvetka naozaj ani na sekundu nemyslela na to, že ju chce televízia vymeniť a všetko sa odohrávalo potajomky za jej chrbtom. Bola to podpásovka,“ dozvedeli sme sa od človeka, ktorý má veľmi blízko k Farme. „Viem určite, že Kvetka bola z tejto správy zdrvená, smutná a zároveň veľmi zaskočená. Jednoducho si ani v zlom sne nepredstavovala, že nebude súčasťou tejto Farmy,“ povedala nám otvorene jedna z bývalých farmárok, ktorá si želá ostať radšej v anonymite.

