Ponižujúci koniec kariéry? Pozrite sa, ako skončila hviezda Sexu v meste!

Musela preto hviezda zmeniť povolanie? Nie, nie je to tak! Sympatická Carrie stále stojí aj pred kamerou. Akurát, že namiesto o sexe nakrúca o rozvode. A tiež veľmi úspešne. Seriál Divorce už beží druhú sezónu. Má však čas venovať sa aj svojej celoživotnej záľube - topánkam.

Hviezdny začiatok

Minulý rok si hviezda splnila sen. Po tom, čo pred časom začala navrhovať vlastnú kolekcie obuvi, zriadila si na Manhattane aj svoj obchod. Na slávnostnom otvorení ešte bola za hviezdu. Rozdával autogramy a poskytovala rozhovory. To však je už minulosť. Dnes ju tu zastihnete v celkom inej pozícii.

Na kolenách

Pamätáte si na sitkom Ženatý so záväzkami? O rodinke životného skrachovanca Alla Bundu? Autori mu pripísali v ich očiach jedno z najponižujúcejších zamestnaní. Predavača obuvi, ktorý musí denno-denne kľačať na kolenách pred zákazníkmi a obúvať im spotené, a nie vždy vábne voňajúce, nohy.

Nuž a presne to robí aj jedna z najväčších amerických seriálových hviezd, Sarah Jessica Parkerová to však na rozdiel od Bundu robí dobrovoľne a rada. Vymyslela si totiž, že jej obchodík bude mať pridanú hodnotu. To, že vás obslúži osobne. A ako vidno z obrázkov, vôbec jej nerobí problém padnúť pred svojimi zákazníkmi na kolená a obúvať ich. Je to dobrá obchodníčka, ktorá pre spokojného klienta urobí maximum.