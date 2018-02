Poplače si! Jarmilu Lajčákovú-Hargašovú čaká ťažký krok. TOTO ju potrápi

íce na to nevyzerá, no začiatkom februára spravila z obľúbenej moderátorky jej staršia dcéra Vanesa babku. Aj keď kvôli manželovi Miroslavovi Lajčákovi (54), ktorý okrem funkcie ministra zahraničných vecí SR zastáva aj prestížny post predsedu 72. zasadnutia Valného zhromaždenia OSN, žije Jarmila s mladšou dcérou Larou od jesene v New Yorku, pred pôrodom vnúčika Alexandra pricestovala na Slovensko. Popri tom, ako je Vanese v prvých dňoch mamičkovania oporou, poskytla Šarmu exkluzívny rozhovor.

Pred vyše týždňom ste sa stali babičkou, aj keď na to vôbec nevyzeráte. Cítite sa ako babka?

Som babka a vôbec sa za to nehanbím. Mám päťdesiatjeden rokov a nemám žiaden dôvod hrať sa na mladšiu. Dcéra rodila v rovnakom veku ako ja ju. Ibaže vtedy mi vraveli, že som staršia prvorodička, a jej dnes, že je veľmi mladá… Som presvedčená, že všetko je tak, ako má byť, v súlade s prírodou. A je fajn, že mám ešte dosť sily na to, aby som mohla pomáhať.

Aké emócie prežívate? Alebo ste si ich už „odžili“, keď vám dcéra oznámila, že je tehotná?

Samozrejme, som šťastná, že sú obaja v poriadku. Emócie v tejto chvíli ešte neviem definovať slovami. Len cítim, ako mi búcha srdce zakaždým, keď sa ho dotknem. Je to malý zázrak, ktorý posúva môj život zasa na novú úroveň.

Radili ste Vanese v tehotenstve? Obracala sa na vás s otázkami?

Boli sme v dennom kontakte. Rozprávali sme sa, delili o všetky zážitky. Pôrod som prežívala ťažko, ako mama dcéry. To, ako rodíme, máme väčšinou dané v génoch a u nás v rodine to nebýva ľahké. Trvalo to dlho, vedela som, čo prežívala, a nemohla som jej pomôcť.

Boli ste dcére oporou pri pôrode alebo stavila na pomoc partnera?

Pri pôrode som nebola, bola so svojím partnerom. Keby nešiel on, určite by som ju sprevádzala, takto som tam nebola potrebná. To bol čas určený im dvom. Spoločný zážitok, na ktorý budú spomínať po celý život.

Neuvažovali ste o tom, že by dcéra porodila v USA?

Vanesa rodila na Slovensku, v štátnej nemocnici v Ružinove. O zahraničí nikdy neuvažovala.

Kvôli pôrodu ste pricestovali z New Yorku domov, ako dlho si môžete dovoliť ostať? Bude počas toho obdobia dcéra so synčekom bývať u vás, aby ste jej pomohli a zároveň si užili vnúčika?

Doma zostávam vyše dvoch týždňov, mladšia dcéra bude mať prázdniny, tak pricestuje za nami. Mladí bývajú u nás a ja som im, samozrejme, plne k dispozícii, kedykoľvek ma budú potrebovať. Užívam si každý dotyk, pohľad na malého aj varenie, upratovanie, žehlenie a teším sa aj na únavu z nočného vstávania. To sú privilégiá babičky.

Keď jej teraz budete nonstop k dispozícii, asi sa vám bude od nich potom ťažko odchádzať...

Na odchod zatiaľ nechcem myslieť, poplačem si až potom. Žiadna technická vymoženosť mi dotyk a vôňu bábätka nenahradí. Vanesa odmalička miluje deti, pomáhala nielen v rodine, ale chodila opatrovať aj cudzie deti, takže keď ju vidím, ako s prehľadom reaguje, nepanikári, nebojím sa, že by to nezvládla. Horšie to bude pre mňa.

Doniesli ste vnúčikovi z New Yorku nejakú výbavičku? Ste ten typ babky, čo sa vyžíva v nakupovaní a starostlivosti o vnúča, a je predpoklad, že ho budete rozmaznávať?

Jasné, že ho budem rozmaznávať! Vanesa mi vždy vravela, že som prísna mama, vykompenzujem si to teda pri vnúčatách. (Úsmev.) Pokiaľ ide o nákupy, dcéra bola podstatne racionálnejšia a krotila ma. Teraz, keď je malý už na svete, sa mi bude ťažko odolávať.

Ako reagoval váš manžel, keď sa dozvedel o narodení vnúčika? Pripili ste si aspoň na diaľku napríklad cez Skype?

Manžel bol práve v lietadle nad oceánom na ceste do New Yorku. Prostredníctvom wi-fi zachytil správu o narodení, a tak to oslávil s posádkou lietadla, ktorá mu zablahoželala so šampanským. Ja som si pripila až neskôr, lebo som najskôr sadla do auta, odniesla dcére do nemocnice slepačí vývar a pozrela sa na vnúčika. (Úsmev.)

Ako ste zabezpečili starostlivosť o mladšiu dcéru Laru v New Yorku? Prežívate strach o ňu, keď ostala v obrovskom meste bez rodičov, alebo skôr smútok, že ste od seba tak ďaleko?

O Larku sa stará moja spolužiačka z gymnázia, priateľka, ktorá žije vo Washingtone. Boli sme vopred dohodnuté, že pricestuje. Takže viem, že všetko funguje. Pochopiteľne, je mi za ňou smutno a veľmi sa tešíme, že jej vyšli prázdniny a môže sa prísť na svojho synovca pozrieť.

Keď vnúčik podrastie, necháte sa oslovovať babka, stará mama alebo menom?

Na to naozaj neviem odpovedať, môže ma volať, ako sa on rozhodne, zrejme prejdeme rôznymi štádiami. Už sa na to teším.

Je to pre vás prvá skúsenosť s bábätkom – chlapcom, keďže máte dve dcéry. Tešíte sa teda, že si to vyskúšate aj s mužským pohlavím?

Úplne prvá nie, pretože manžel už dve vnúčatká má – dievčatko aj chlapčeka. Oboch ich zbožňujeme, už sú vo veku, keď rozprávajú. Myslím si, že rozdiely medzi deťmi sú veľmi individuálne a nemusia súvisieť s pohlavím.

Ako si spomínate na svoje mamičkovské obdobia – ktorá z dcér vám dala ako bábätko viac zabrať? Radil, pomáhal, vstupoval vám do výchovy niekto?

Asi každá mama potvrdí, že súrodenci nikdy nie sú rovnakí. Vanesa bola pokojné dieťatko, Lara čertík, ktorý počas prvých troch rokov neprespal ani jednu noc. Nikdy som nemala pri sebe babičku, lebo boli ďaleko. Vanesa je o jedenásť rokov staršia než Lara, tak mi s ňou veľmi pomáhala. Pri výchove som sa snažila riadiť sedliackym rozumom. Určite som urobila veľa chýb, ale s tým najlepším úmyslom. (Úsmev.)

Čo ešte stihnete počas pobytu na Slovensku? Budete sa venovať aj svojim záväzkom v charite alebo len rodine?

Počas pobytu v Bratislave chystáme stretnutie s novinármi, na ktorom vyhodnotíme kampane nadácie Kvapka nádeje. Usilujeme sa hľadať potenciálnych darcov kostnej drene a finančne pomáhame predovšetkým Transplantačnej jednotke kostnej drene na Kramároch a detským onkologickým oddeleniam na Slovensku.

V New Yorku ste sa asi už zabývali, máte stále nabitý program kvôli manželovej práci? Určite stretávate aj svetové celebrity či zaujímavé osobnosti z rôznych odvetví.

Podujatí je veľa, naozaj sa nenudím. Predovšetkým sa týkajú diplomatov, ale ak sa pýtate na všeobecne známe mená, z posledných podujatí je to napríklad charitatívna večera, počas ktorej sme sedeli oproti Angeline Jolieovej. Prišla so štyrmi deťmi. Alebo stretnutie s prezidentom Medzinárodnej automobilovej federácie Jeanom Todtom a jeho manželkou, bývalým Bondovým dievčaťom Michelle Yeohovou. Nedávno ma potešilo stretnutie so slovenskou svetovou hviezdou Štefanom Kocánom, ktorý účinkoval v Metropolitnej opere. V týchto dňoch zažíva manžel výnimočné stretnutia na olympiáde v Pjongčangu, na ktorej bežal s olympijským ohňom. O tento neopakovateľný zážitok som síce prišla, ale vnúčik je dôležitejší.

Stále si udržiavate ukážkovo štíhlu postavu, no v predošlých rozhovoroch ste netajili problémy s chrbticou. Máte čas venovať sa svojmu obľúbenému pilatesu či joge aj v New Yorku?

Nie. Chrbticu zanedbávam, necvičím, vyhováram sa, že nemám čas. Ale robím rekordy v chôdzi. Nezriedka sa mi večer na krokomeri ukáže, že som za jeden deň prešla pešo dvadsať kilometrov. A potom sa čudujem, prečo som taká unavená. (Smiech.)