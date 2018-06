Poponáhľali sa. Od kráľovskej svadby neprešiel ani mesiac a je TO tu! Meghan...

Aj britský princ Harry aj dnes už bývalá herečka Meghan Markleová majú za sebou zopár lások. Na rozdiel od princa však má Meghan za sebou už jednou manželstvo. V roku 2011 si na Jamajke povedali áno s filmovým producentom Trevorom Engelsonon (41). Bol to viacmenej uvoľnený žúr na pláži. Obrad trval necelých pätnásť minút, na ceremónii bolo asi 100 hostí. Zábava trvala 4 dni.

Hoci dvojica randila spolu už od roku 2004, po svadbe to išlo pomerne rýchlo dolu vodou. Hovorí sa, že ich rozdelila práca, ktorú mal každý inde. Rozišli sa po dvoch rokoch, ako dôvod uviedli neprekonateľné rozdiely.

Podľa toho, čo sa šušká, rozchod bolestivejšie zasiahol práve Trevora a keď sa potom dozvedel, že ulovila princa, bol vraj v koncoch.

Dôvod na úsmev

Dnes sa ale Trevor Engelson opäť usmieva. Iba dva týždne po tom, ako sa jeho bývalka vydala do tej najlepšej britskej rodiny, zverejnil na sociálnej sieti veľkú novinku. Požiadal o ruku svoju súčasnú priateľku, výživovú poradkyňu Tracey Kurlandovú (31).

Chodí s ňou iba od novembra minulého roku, takže je otázne či je jeho gesto podvedomým trucom a dokazovaním Meghan, že aj on je úspešný vo vzťahu, alebo je to naozaj láska ako hrom.

Na rozdiel od Harryho, ktorý pozval na svoju svadbu aj svoje 2 bývalé priateľky, Meghan taká veľkorysá nebola. Ani si to nemohla dovoliť a jej exmanžel o mediálny cirkus rozhodne nestál. Hovorilo sa, že dokonca v deń sobáša Meghan odišiel z krajiny, aby sa vyhol tlaku médií. Nuž, ťažko sa už zbaví nálepky bývalého muža Harryho polovičky, s tým sa musí zmieriť.

Gesto voči ex

Producent, ktorý prežíva eufóriu zo zásnub, mal podľa New York Post pripravovať televíznu šou, ktorá by mala byť inšpirovaná ich príbehom Mal byť o žene, ktorá opustí manžela pre princa... S Meghan sa vraj napokon dohodli, že nebude vyťahovať na svetlo božie detaily z ich života. Aká škoda... No uvidíme, či to aj dodrží.

Môže si dovoliť viac

Nech už je to s jeho rýchlymi zásnubami akokoľvek hlboké, treba poznamenať, že mu prípadný sobáš nepristrihne krídla tak ako sa to stalo Meghan. Musela sa vzdať herectva, psa alebo profilu na sociálnej sieti. Na rozdiel od nej je Trevor slobodnejší.

A keď sa mu manželstvo preje a bude sa chcieť rozviesť, nespôsobí to taký škandál ako keby chcela dať kráľovskej rodine zbohom Meghan. Na rozdiel od svojej bývalky môže Trevor voliť, vyjadrovať sa k politike, nie je mu v pätách 24 hodín denne ochranka, keď chce, na verejnosti kedykoľvek pobozká svoju vyvolenú a dokonca jej môže dať aj bozk. Bozk Harryho a Meghan, ktorý si dali tesne po sobáši, je zrejme posledný, ktorý sme videli. Jedine že by dvojica nedodržiavala absolútne protokol. To sa zrejme celkom nestane. Kým je tu kráľovná Alžbeta II...