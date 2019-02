Porotkyňa Jana Kirschner má strach o deti! Vieme, čo speváčku úplne desí

Speváčka už roky žije so svojou rodinou v Londýne, ale často lieta za svojimi blízkymi a aj za pracovnými povinnosťami na Slovensko. Jane Kirschner nie je jedno, čo sa na Slovensku deje. Jej pieseň Dunaj napríklad znie vo filme Ostrým nožom, ktorý je inšpirovaný vraždou Daniela Tupého z roku 2005. Rodina zavraždeného študenta v ňom márne bojuje za potrestanie vinníkov. Dvadsiateho prvého februára je smutné prvé výročie vraždy novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej. Speváčka sa vrátila k spomienkam na túto udalosť.

Vypnutá z elektriny

Aj keď Jana Kirschner pred rokmi patrila k popovým speváčkam, začala postupne produkovať viac tvorbu poukazujúcu na našu kultúru na Slovensku. Po hrozivej správe o vražde novinára Jána Kuciaka a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej sa rozhodla, že pri písaní ďalších textov sa o to viac bude upínať na situáciu vo svojej rodnej krajine. Speváčka tragickú udalosť veľmi prežívala a súcitila s blízkymi zavraždených. Jasne to dala najavo aj tým, že vystúpila na spomienkovom koncerte pre Jána a Martinu v Gregorovciach, ktorý sa konal presne v deň ich plánovanej svadby. Dodnes má pred očami situáciu, keď sa o tejto tragédii dozvedela.

„Bola som v to ráno na Slovensku. So skupinou Para sme v štúdiu nahrávali pesničku Našou krajinou. Jeden zo skupiny vbehol do štúdia a povedal nám, čo sa stalo. Boli sme neskutočne šokovaní, ale v tú chvíľu sme nevedeli viac. Zlomilo nás to úplne a aj naša nálada sa úplne otočila. Vlastne od toho momentu som mala pocit, akoby ma na niekoľko týždňov vypli z elektriny a hlava bola niekde inde. Moje myslenie sa od toho momentu úplne zmenilo. V našej krajine už nikdy nebude nič také ako predtým,“ hovorí.

V márnici sa triasla. Dcéra Janka Lehotského prežila peklo!

Koniec pokoja!

Krátko nato sa vrátila do Británie za manželom, skladateľom a producentom Eddiem Stevensom a dcérami Matildou (7) a Yolou (4). Tvrdí, že nezabudne na veľmi silný pocit, ktorý ňou prechádzal, keď o vražde počula vo všetkých anglických médiách. „Na druhý deň som odletela do Londýna za manželom a deťmi. V nočných správach na BBC – Radio one po anglicky oznamovali, čo sa stalo na Slovensku a aká je tam tragická atmosféra. Bol to veľmi zvláštny pocit. Bolo to ako keby niekto vyhlasoval mimoriadny stav. Zrazu medzi správami z celého sveta, kedy počúvame, kde sa aká tragédia stala, zrazu je tam naše maličké Slovensko. Vždy sme mali pocit, že máme relatívne pokojnú krajinu, kde sa naozaj nič nedeje,“ spomína. Myšlienke, že si žijeme v srdci Európy a žijeme si v mieri, je podľa nej koniec.

Čestní ľudia

Aj keď prešiel rok od vraždy, ľudia v jej britskom okolí na tragédiu na Slovensku nezabudli a veľa sa o tom bavia. „Táto vec mnohým ľuďom v mojom okolí nabúrala pohľad na moju krajinu. Pamätám si, že v tej chvíli ma to naozaj ťahalo domov a chcela som byť toho súčasťou. Ale na druhej strane som mala pocit, že neviem, či sa budem vedieť pozrieť na svoju krajinu ešte rovnakým spôsobom ako predtým,“ konštatuje. Speváčka si spomína aj na ťažký okamih, keď sa postavila na koncerte v deň Martininej a Jánovej plánovanej svadby pred ich blízkych a všetkých, čo si ich prišli uctiť.

„Ten moment bol veľmi silný, keď som tam spievala. Som tiež matka a zrazu som to videla z úplne iného pohľadu. Vychovávate svoju dcéru a syna, aby žili dobre a čestne, oni boli určite čestní ľudia, a niekto si im dovolí zobrať život! Ja a ani žiadna iná matka si ani len nevie predstaviť, že by toto urobili jej dieťaťu.“

Iné obrátky

V spomienkový deň spievala v Gregorovciach emotívnu pieseň. „Veľmi som to precítila a myslím, že sme tam mali všetci slzy. Vo vzduchu sa niesla krivda, vedomie, že to nebolo fér a treba o tom rozprávať. Keď sme prišli na to miesto, bolo tam krásne. V rámci možností krásna nálada a panovali tam silné emócie. Ľudia boli skvelí. Ja som to cele otvárala pesničkou Máj, krásny máj, dlaniam blízkym zbohom daj… V tej chvíli to nabralo úplne iné obrátky a ten text bol neskutočne silný,“ spomína.

Závislá od brexitu

Jana Kirschner si je istá, že tejto kauze nie je koniec a ešte veľa toho vyjde na povrch. „Myslím si, že toto tu budeme ešte veľmi dlho riešiť. Odchod Jána Kuciaka a jeho snúbenice bude, žiaľ, symbolom tejto generácie. Napríklad môj partner má len trošku prehľad o našich problémoch. Produkuje síce album slovenskej kapele Korben Dallas, ale veľa vecí o našej krajine nevie. To, čo sa stalo, vníma tak, že sme mladá demokracia a môžu sa stať rôzne veci.

Ale, samozrejme, bol prekvapený z toho množstva káuz, čo sa po Jankovej smrti objavili a doteraz sa objavujú. Naozaj, ten spád bol a je neuveriteľný,“ hovorí. Aj keď je speváčka zhrozená z toho, čo sa na Slovensku udialo, je možné, že sa natrvalo po viacerých rokoch vráti domov. „Uvidíme, aká bude situácia v Británii, ktorá je teraz naozaj komplikovaná. Záleží na brexite a aké opatrenia prijme Británia voči európskym občanom, ale je možné, že budem späť.“ Týmito slovami určite poteší svojich verných fanúšikov, ktorí si ju môžu vychutnávať zatiaľ len v speváckej šou The Voice.