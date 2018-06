Určovali módne trendy, zarábali milióny a predsa boli nešťastní. Návrhári, ktorí si siahli na život

Módni návrhári sú zvláštnou skupinkou ľudí, ktorých síce často nepoznáme tak dokonale ako najznámejšie hviezdy, ale práve najznámejšie hviezdy poznajú veľmi dobre svojich módnych návrhárov a sú od nich doslova závislí. Kupujú ich kolekcie, kamarátia sa s nimi, zdieľajú s nimi najintímnejšie tajomstvá. Kate Spade si tie svoje zobrala navždy so sebou a novú kolekciu od nej už nikdy neuvidíme. Spáchala totiž samovraždu.

VIDEO: To nemal robiť! Cristiana Ronalda privítali v Rusku chlebom a soľou. Jeho reakcia ROZZÚRILA Rusov

Zničili ju depresie

Kate bola sužovaná depresiami a úzkosťami a počas posledných piatich rokov aktívne vyhľadávala odbornú pomoc. Pravidelne navštevovala lekárov a brala antidepresíva. Keď upratovačka našla jej telo, bol to šok najmä pre manžela a trinásťročnú dcéru Frances Beatrix. Okamžite sa objavili špekulácie, že Kate svoj život ukončila kvôli rozpadnutému vzťahu, ale manžel Andy Spade tvrdí, že to určite nebol hlavný dôvod. Posledných desať mesiacov síce žili oddelene, ale vraj nevidel nijaké náznaky, ktoré by ho varovali a upozornili na to, čo Kate chystá.

Prenajímal si za 12 000 dolárov mesačne apartmán, vzdialený iba pár blokov od manželky. Dcérka ich striedavo navštevovala. Zjavne nešťastná žena zanechala údajne po sebe list na rozlúčku. Svojej jedinej dcérke v ňom odkázala, aby sa určite neobviňovala z toho, čo sa stalo a že ju milovala.

A SuperStar 2018 sa stáva... Neskutočná reakcia porazenej súťažiacej, zamilovaný porotca a Marešova nostalgia po Adele

Milovali ju

Svet prišiel Spadovej samovraždou o jednu z najpozoruhodnejších módnych umelkýň posledných dekád. Kate sa začiatkom 90. rokov rozhodla vybudovať vlastnú značku, najprv sa sústredila na kabelky, potom svoj sortiment rozšírila na odevy, topánky, okuliare a potreby pre najmenšie deti. Bola držiteľkou viacerých ocenení a jej kabelky spôsobovali doslova senzáciu. Nosili ich také významné osobnosti ako Taylor Swift, Renée Whiterspoon, či Drew Barrymore.

Zdrvila ho smrť matky

To, že si Spadová siahla na život, však v posledných rokoch nie je v módnych kruhoch nič výnimočné. Pred ôsmimi rokmi sa obesil vo svojom šatníku Alexander McQueen († 40). Takisto slávny, úspešný a bohatý. Jeho modely nosili hviezdy filmového aj hudobného priemyslu, niekoľkokrát získal prestížne ocenenie Britský dizajnér roka. O jeho poslednej kolekcii sa módni novinári vyjadrili ako o jeho najlepšej. Medzi jeho najbližšie priateľky patrili modelky Naomi Campbell a Kate Moss, obliekal Sarah Jessicu Parkerovú, Nicole Kidmanovú, Rihannu či Sandru Bullockovú.

„Chuligán britskej módy“ s nimi pripravoval veľké predstavenia v rámci londýnskej prehliadky, namiesto ktorej však prišiel obrovský šok. McQueen, ktorého dokonca ocenila za jeho tvorbu aj kráľovná Alžbeta II., si vzal život deväť dní po smrti svojej matky, jej odchod bral veľmi ťažko, so smútkom sa delil aj na sociálnych sieťach. Predtým užil drogy…

Mohli za to dlhy?

A pred štyrmi rokmi odišla takisto dobrovoľne zo sveta ďalšia ikona módneho návrhárstva súčasnosti, L'Wren Scott († 49). Obesila sa vo svojom newyorskom apartmáne. V čase samovraždy bola priateľkou speváka The Rolling Stones Micka Jaggera.

Bývalá modelka, z ktorej sa po rokoch stala výnimočná návrhárka a spolupracovala aj pri tvorbe filmových kostýmov, bola osobnou štylistkou Madonny či Tiny Turnerovej. Jej modely nosili aj Sarah Jessica Parker, Julia Roberts, či Tom Hanks. Napriek tomu, že žila v pozlátke Hollywoodu, kúpala sa v peniazoch, vyjadrila sa, že najkrajšími momentmi sú chvíle, keď si ide zajazdiť s Mickom Jaggerom na koni a počas prechádzok objavujú staré kostoly a hrady... L'Wren nenechala ani list na rozlúčku, akurát polhodinku pred smrťou poslala esemesku asistentke a poprosila ju, aby prišla za ňou do bytu. Hovorí sa aj o dlhoch, ktoré mala a vraj sekera v hodnote šesť miliónov dolárov bola jedným z dôvodov jej tragického dobrovoľného konca. Ktovie, koľko verzií Spadovej dôvodov na samovraždu sa ešte objaví.