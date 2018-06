Postavu jej všetci závidia, ale ona priznala zdravotné problémy. S čím musí bojovať kráska Chomisteková?

Bývalá miss nemusí mať najnovšie trendy v šatníku, míňa však na kvalitnú kozmetiku, cvičenie a na stravu: „Tá je pre mňa najdôležitejšia. Od bežných reťazcov som sa celkom odnaučila. Nakupujem len v bio obchodoch, aj na internete je mnoho zdravých stránok. Hoci zabijem dosť času, kým nájdem, čo hľadám, ale stojí mi to za to. Narodila som sa totiž na Orave, kde mäso, vajíčka, syry boli domáce a chlieb sme si upiekli. U nás sa stále varilo šetrne a zdravo, žiadne zahusťovanie ani korenie.

Lenže prišla som do Bratislavy a dostala alergiu na jedlo. Z potravín, aké dokážu podávať v niektorých reštauráciách, som neustále mala žalúdočné problémy,“ vysvetľuje, prečo má dnes len asi tri reštaurácie, ktoré navštevuje.

Citlivá na bio

Citlivá je aj na označenie bio, pretože nie všetko je zdravé, čo má takúto nálepku. „Vyhýbam sa akože bio tyčinkám, ktoré sú zahltené cukrom a sušeným ovocím. Lepšia je tablička horkej čokolády, sú miesta, kde sa dá kúpiť vegánska zmrzlina. A môžete si ju urobiť doma, len to chce čas,“ hovorí brunetka, ktorá si na prípravu svojich jedál čas vždy nájde. Verí na jedálny lístok zostavený pre jednotlivé krvné skupiny. „Ja som nulka, to je úplne mäsový typ a ja milujem poriadny steak.“

Leto na kolieskach

Karolína sa riadi heslom – príjem rovná sa výdaj. „Šesťkrát do týždňa sa hýbem. Striedam fitnes a beh. Čo som sa však dodnes nenaučila, je jazdiť na kolieskových korčuliach. No nedávno som sa posťažovala kamoške, že korčuľovanie krásne formuje postavu a určite je zábavné a ja to stále neviem. Hneď sme si išli kúpiť korčule a už máme aj pár minút odjazdených. Hádam sa to do konca leta naučíme.“

Dusivý Paríž

Karolíne prekáža, že sa dnes ľudia hýbu, len keď idú cielene športovať. „Všade sa presúvame autami. Mne chýba čistý vzduch a prechádzky, ktoré sme mali na Orave. Bratislava však na tom nie je najhoršie. Keď som bola behať v Paríži alebo v Central Parku, myslela som, že sa zadusím. Je mi ľúto ľudí, ktorí behajú v metropolách a majú pocit, že zdravo žijú. A u nás, ak by človek sedel na Orave alebo v Tatrách na zemi len tak, je stokrát zdravší.“