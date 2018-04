Posteľová kauza Katky Knechtovej nekončí. Ponížený súťažiaci zo SuperStar to nenechal len tak

Prostorekej Katke Knechtovej sa podaril poriadny lapsus, keď jednému zo súťažiacich po tom, ako zaspieval, povedala: ,,Ty si prototyp speváka, ktorý nemá cit a obávam sa, že nebudeš dobrý ani v posteli, keď takto spievaš. Ďakujem.“

Keď si porotkyňa uvedomila, že toto už bolo za čiarou, ospravedlnila sa mu. Televízia to však už neodvysielala. Aj preto zavesila ešte v ten večer speváčka na svoj facebook toto vyjadrenie:

,,Vyjadrenie pre všetkých, ktorí dnes sledovali Superstar: Chlapcovi (Tomaš Křižka) som sa osobne pred kamerami ospravedlnila. Sú slová, ktoré človek už nevie vrátiť späť, čo bol aj môj prípad. Bohužiaľ, televízia neodvysielala už túto časť s vysvetlením a ospravedlnením z mojej strany. Takže chápem, ak to vnímate negatívne, ani ja nie som z toho šťastná, ako to celé vypálilo. Mrzí ma to. Ďakujem za pochopenie. K. “

Tomáš najskôr pre denník Plus Jeden Deň priznal, že vlastne ani nepočul, ako ho porotkyňa ohodnotila, povedali mu to až ostatní účinkujúci. „Neurazilo ma to však, neberiem si to veľmi k srdcu...“

Zdá sa však, že sa cez takú poznámku chlap len tak ľahko preniesť nedokáže. Na svojom facebooku Tomáš zverejnil fotografiu na ktorej je do pol pása vyzlečený, so zeleninou v rukách a vetou: „Neviem spievať, takže som zlý v posteli. Viem variť???“ a pridal ešte slogan: „Buď v pohode a daj si čínskej instantné rezance.“

Tomáša kuchyňa baví:

Podá žalobu?

České médiá však informujú, že Křižka zvažuje aj právne kroky. O mesiac by mal vydávať singel, takže by to pre neho bola na druhej strane aj celkom slušná reklama. Je pravdou, že podobné poznámky by z úst porotcov vychádzať nemali, na druhej strane však každý súdny človek vie, že hlasivky s pohlavnými orgánmi nijako nesúvisia. Preto ak to mladý muž, mimochodom brat superstaristu z roku 2015 Daniela Křižku, naozaj dotiahne pred súd, bude zaujímavé sledovať, ako sa to celé vyvinie.

Fanúšikovia na Katkine slová zareagovali rôzne – podľa niektorých to prehnala, iní ocenili jej ospravedlnenie, iní sa jej zastávajú, pretože každému sa môže niečo také stať. Mnohí však poukázali aj na to, že na vine je televízia, pretože ospravedlnenie vystrihla. Stanovisko televízií Markíza a Nova znie takto: „Ospravedlnenie a vysvetlenie Kataríny Knechtovej na adresu súťažiaceho sme do epizódy SuperStar nezaradili z dramaturgických dôvodov. Celá situácia nás mrzí a Kataríne sa ospravedlňujeme."

Opýtali sme sa televízie Markíza za to, či v prípade súdneho sporu poskytne Katke Knechtovej pomoc. „K špekuláciám sa televízia nevyjadruje,“ napísali nám.

Narážka Katky Knechtovej na posteľové kvality súťažiaceho v Superstar má dohru. Ozvala sa fanúšička, ktorá chce...

