Povedali by ste to o Mariánovi Labudovi (†73)? Získal si srdce tejto slávnej kňažnej

Marián Labuda, ktorý v piatok 5. januára náhle zomrel pred svojím domom v Borinke, rozhodne nemal nudný herecký život. Na svojom konte má množstvo postáv, ktorými očaril tisíce divákov.

Napokon, vďaka svojmu povolaniu získal aj svoju milovanú manželku Vierku, s ktorou prežil vyše päťdesiat rokov. V jednom rozhovore priznala, že ju okúzlilo jeho herectvo. Skôr, ako sa stretli, ho videla vo filme a zaujal ju. Keď sa ale videli naživo, nejaký čas jeho dvorenie odmietala. Nakoniec však z toho bol šťastný vzťah. Aj napriek tomu, že pracoval v „semeništi nerestí“.

V knihe Herec je vždy na očiach si totiž Marián Labuda zaspomínal na to, ako jeho milovaná mama zareagovala na to, keď sa rozhodol pre štúdium herectva: „Išla za profesorom Jurovským, ktorý žil v našej dedine a bol bratom šéfa opery SND Šimona Jurovského. A on jej v dobrom povedal: Pani Labudová, ja divadlo poznám, mám tam brata. Ja by som tam toho chlapca nedával. Viete, sú tam herečky a baletky, je to tam také semenište nerestí...“ Mimochodom, Anna Labudová zomrela v úctyhodnom veku 97 rokov.

Očaril ich slovom

Aj keď pre svoju malú postavu sa mu neušli role filmových milovníkov, tešil sa z ich priazne. Netají, že bol ostýchavý, ale našiel si spôsob ako dievčatá očariť: „Uvedomoval som si, že dievčatá a mladé ženy majú rady mužov, ktorí sú vyšší a nie malí vzrastom. Ale mal som metódy ako ich okúzliť. Musel som sa naučiť hovoriť. Ako máte hudobníka, ktorý hrá na husliach, strieda melódie, vracia sa, vystupuje do výšok a tak ďalej. Hovorí sa tomu cifrovať na husle. Keď ja začnem cifrovať, nie na husle ale slovom, tak sa stávam nedosiahnuteľným. To už ma nič nezastaví a ženy by si vlastne mali dávať pozor,“ povedal so smiechom vtedy sedemdesiatjedenročný herec pre český týždenník 5plus2.

Mal tiež teóriu, že keď prišiel na jeho film alebo na predstavenie, zamilovaný párik, mladý muž bol spokojný. Prečo? „Je spokojný, pretože sedí vedľa dievčaťa, po ktorom túži a zároveň má pocit, že keď sa na plátne objavím ja, tak mu nebezpečenstvo nehrozí, že ma do tej súťaže o ono dievča akosi neberie,“ vysvetlil so smiechom.

Rozhodne sa ale dá povedať, že si Marián Labuda získal srdce takej krásnej ženy ako bola oscarová herečka Grace Kellyová (†52). Keď sa v roku 1956 vydala za monacké knieža Rainiera III. , stala sa z nej Jej jasná výsosť kňažná Monaka.

Keď uvidela Mariána Labudu vo filme Neprebudený (1965), bola vraj unesená. „Film získal cenu na festivale v Monte Carle, kde bola vtedy ešte žijúca Grace Kellyová, slávna americká hviezda… Ja som jej v tom filme tak padol do oka, že si ma chcela adoptovať!,“ povedal hrdo a s radosťou v relácii GEN Marián Labuda, ktorý si zahral tiež po boku americkej herečky Glenn Closeovej (70). Bolo to vo filme Schôdzka s Venušou (1991).

Poslednú rozlúčku s Mariánom Labudom v Slovenskom národnom divadle odvysiela v priamom prenose RTVS v piatok 12. januára od 11:00.