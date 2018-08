Poznáme nový objav TOMÁŠA MAŠTALÍRA! Brunetka pre herca zrušila aj zásnuby

Čo sa práce týka, šťastie sa mu nevyhýba a Tomáš Maštalír patrí medzi našich najobsadzovanejších hercov. S láskou to však až také ružové nemá. Teda, ak sa bavíme o trvalom vzťahu, ku ktorému sa nepriznal od čias, čo chodil s Táňou Pauhofovou. Hoci ho spájali s viacerými ženami, oficiálne nepriznal žiadnu. Mlčí vlastne aj teraz, hoci vyšlo najavo, že skúša šťastie s tajomnou Banskobystričankou. Nám sa podarilo zistiť, že ide o tridsaťštyriročnú Kristínu a ich vzťah sa začal celkom dramaticky. Tak uvidíme, či sa veci na dobré obrátia.

Odložila zásnubný psteň

Tomáša s Kristínou zoznámila ich spoločná priateľka. Dvojica sa dala do reči a iskry okolo nich vraj len tak poletovali. Bolo to pred pár mesiacmi, v zime. S tým, že medzi nimi zafunguje chémia, zrejme nerátali, pretože Kristína mala v tom čase dlhodobý vzťah. Dokonca ju už priateľ požiadal o ruku a prst jej zdobil krásny diamant. Lenže v láske si človek nerozkáže. Zhruba pred troma týždňami Kristína svoj zásnubný prsteň odložila a rozhodla sa vykročiť v ústrety novej láske s umelcom.

Majú veľa spoločného

Z blízkeho okolia Kristíny sme sa dozvedeli, že miluje divadlo a je to vzdelaná a rozhľadená žena. „Vôbec sa nečudujem, že sa Tomášovi páči. Určite sa majú spolu o čom baviť,“ myslí si náš zdroj. „Podľa mňa si sadli aj v tom, že Kristína rada športuje. Lyžuje, tuším cvičí aj jogu, pilates. Jednoducho ona je baba do voza aj do koča,“ nešetrí chválou na adresu Maštalírovho nového objavu. Podarilo sa nám zistiť aj to, že Kristína robí v štátnej sfére.

Na rodinnom obede

Nedávno dvojicu prichytili v Taliansku, kde si spolu vychutnávali súkromie malej kaviarne. Vzťah so známym mužom sa jednoducho nedá utajiť, a keď už o ňom vie celé Slovensko, patrilo sa, aby si dcérinho milého obzreli aj potencionálni svokrovci. Tomáš to už má za sebou. Vraj sa bol predstaviť a skočil si do Banskej Bystrice na rodinný obed. Ako vnímajú rodičia celebritného priateľa svojej dcéry, sa nám zistiť nepodarilo. Veríme však, že Tomáš zanechal dobrý dojem.

Aj tieto ulovil

Lásku hľadal Tomáš Maštalír po boku viacerých známych žien. Dlhoročný vzťah, chodili spolu osem rokov, mal s Táňou Pauhofovou (35). Veľmi blízko mal aj k Diane Mórovej (48), trvalo to vraj päť rokov, a rok mal stráviť po boku Kristíny Turjanovej (38). Z umeleckých vôd potom preplával inam, stále sa však držal verejne známych tvárí. Jeho srdce si údajne na krátky čas získala aj Majka Demitrová (40), vdova po hokejistovi Paľovi Demitrovi († 36). Ani tento vzťah však nepriznal. Po nej sa Tomáš Maštalír rozhodol skúsiť šťastie u menej známych žien, no tým, že ho každý pozná, vzťah so Sabinovčankou Mirkou neutajil. Bolo to približne pred dvoma rokmi a keby mu to vydržalo, mohol vyženiť syna. Mirka je totiž mamou dnes už desaťročného Sebastiana.