Pozrite sa, akú SEXI mamu má raperka a moderátorka The Voice Sharlota! Spolu si pozreli naháčov

V Prahe si odteraz môžete pozrieť nahých ľudí, kedykoľvek sa vám zachce. Vznikla tam totiž kontroverzná galéria, v ktorej sú nahí ľudia vystavení celoročne a niektorých sa dokonca môžete chytiť či jemne pohladkať! Samozrejme, s hygienickými rukavicami. Neodolala ani moderátorka zákulisia speváckej šou The Voice Šarlota Frantinová známa ako raperka Sharlota a na otvorenie vzala aj sexi mamu. Extravaganciu majú v rodine, pani Frantinová je rovnako neprehliadnuteľná ako jej známa dcéra, k čomu prispievajú jej tetovania. Už pred časom nám Sharlota v rozhovore priznala, že vášeň pre „kerky“ zdedila.

„Oboch rodičov mám potetovaných, tak mi to príde normálne. Keby som mala rodinu truhlárov, robila by som ich remeslo. U nás je to tetovanie. Boli sme dohodnutí, že od osemnástich si môžem robiť, čo chcem. Dovtedy to bolo o tom, nech si upravím myseľ a zrovnám v hlave, čo chcem a čo nie,“ povedala na margo svojho tela posiateho obrázkami a nápismi. Pohľad na raperkinu mamu jej slová potvrdzuje...

